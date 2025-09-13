Со само две состојки од кујната, дури и најтврдокорните дамки ќе исчезнат од вашата облека

0 SHARES Сподели Твитни

Дамките можат да бидат многу тешки за чистење, особено ако се појават во клучен момент и не сте во можност веднаш да реагирате. Сепак, постојат едноставни трикови што можат да ви помогнат дури и со тврдокорните дамки.Можете да отстраните дамки од облеката без потреба од груби хемикалии. Станува збор за комбинација од детергент за садови и сода бикарбона. Овој трик е добар и за отстранување на дамки од масло, особено кога ниту машината за перење „не ја завршува работата“.Дамките од масло се тешки за отстранување бидејќи маслото е водоотпорно и не е растворливо во вода, што значи дека средствата за чистење на база на вода не можат да го разградат и да го измијат.Конкретно за овие дамки, треба да направите паста од детергент за миење садови и сода бикарбона. Доколку немате време да ја подготвите оваа паста, прво нанесете детергент за миење садови на дамката и дури потоа обилно посипете со сода бикарбона.За да бидете сигурни дека пастата нема да остане само на површината на облеката, можете да ја втриете во дамката со мала четка со влакна, како што е четка за заби. Почекајте 15 минути пастата да се впие и да го извлече вишокот маснотии. Потоа перете ја облеката редовно.Оваа техника ќе помогне во отстранувањето на тврдокорните дамки како маслото, бидејќи содата бикарбона делува како апсорбент. Ова значи дека кога се нанесува на дамки од масло, таа го апсорбира маслото и го извлекува од ткаенината.Со користење на детергент за миење садови и сода бикарбона, ги добивате придобивките од обете, имено апсорбирање на маснотиите и отстранување на дамките. Течноста за миење садови помага во разградувањето на тврдокорните дамки од масло, омекнувајќи ги пред перење.Експертите од „Тајд“ им препорачаа на сите што се борат со дамки од масло да дејствуваат брзо. Доколку има вишок масло, треба да се избрише со крпа за садови пред да се обидете да чистите.„Постојат многу вообичаени предмети за домаќинството кои одлично се справуваат со дамки од масло на облеката. Течниот детергент за перење алишта, детергентите за садови, белиот оцет и топлата вода можат добро да се справат дури и со најтврдокорните дамки од масло“, наведоа тие.Сепак, бидете внимателни кога го користите трикот на темна или обоена облека. Содата бикарбона може да го избледи материјалот.Ова може да се случи кога сода бикарбона се нанесува на деликатни ткаенини или облека со pH-чувствителни бои. Високата pH вредност на сода бикарбона може да ги оштети влакната на база на протеини како волна, кашмир и свила, а може да предизвика и избледување на некои бои. Иако содата бикарбона не е белило, таа може да има ефект на белење на обоените ткаенини.

Пронајдете не на следниве мрежи: