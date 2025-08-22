Со шопинг против ПМС: Зошто жените купуваат неконтролирано во овој период?

0 SHARES Сподели Твитни

Желбата на жените да трошат пари за време на менструалниот циклус е навистина под влијание на хормоните, или поточно, тие трошат многу повеќе импулсивно тогаш.

Дали некогаш сте се запрашале зошто непосредно пред менструацијата чувствувате неодолива желба да купите нешто ново, иако воопшто не ви е потребно? Иако многумина мислат дека тоа е само изговор или слабост, науката нуди објаснување.

Хормонална вртелешка и паричник

Студиите покажаа дека промените во навиките за купување се директно поврзани со флуктуациите на естрогенот и прогестеронот. Овие хормони, кои се клучни за регулирање на циклусот, влијаат и на невротрансмитерите во мозокот, вклучувајќи го и серотонинот, познат како „хормон на среќата“.

Нивото на прогестерон се зголемува во втората половина од циклусот, позната како лутеална фаза (фазата пред менструацијата). Тогаш многу жени се чувствуваат исцрпено, раздразливо и помалку контролирано.

Во оваа состојба, мозокот бара моментално задоволување, а импулсивното купување се наметнува како брз и лесен начин за подобрување на расположението.

Токму во овој период жените се посклони да купуваат работи што ги привлекуваат во моментот, без премногу да размислуваат за последиците.

Од друга страна, овулацијата носи спротивен ефект. Во текот на оваа фаза, нивото на естроген е на врвот, што ни дава бран самодоверба и желба да изгледаме попривлечно.

Студиите покажаа дека во овој период жените се посклони да купуваат облека, накит или козметика затоа што сакаат да се „украсат“. Всушност, тоа е биолошки инстинкт што нè тера да се чувствуваме и да изгледаме најдобро.

Свесноста е клучот

Иако не можеме целосно да ги контролираме хормоналните промени, можеме да станеме свесни за нивното влијание.

Разбирањето дека вашата желба за купување може да биде само последица на хормоните, а не вистинска потреба, е првиот чекор кон превенција.

Наместо да се предадете на искушението, обидете се да најдете други начини да се чувствувате подобро, како што се прошетка, читање омилена книга или разговор со пријатели.

Следниот пат кога ќе се најдете себеси како пребарувате страници за онлајн купување за време на ПМС, запомнете дека можеби не се обвинувате себеси, туку вашите хормони.

Едноставната внимателност може да ве спаси од непотребно трошење и грижа на совеста. На крајот на краиштата, импулсивното купување е само уште еден симптом, а не трајна навика.

