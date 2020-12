Спасено дете во Петриња, најмалку седуммина загинати во земјотресот

Британската телевизија Скај Њуз ја емитуваше веста за земјотресот со епицентар на околу четириесет километри југоисточно од Загреб, со најмалку седуммина загинати , десетици повредени и значителна штета како главна вест во етерот.



Оваа телевизиска станица продолжи да ја покрива ситуацијата во Хрватска, а потоа објави и шокантно видео од спасување на момче кое било затрупано во автомобил заедно со неговиот татко.

Момчето и неговиот татко биле извлечени живи од автомобилот. За жал, според последните информации, загинале најмалку седум лица: 12-годишно девојче во Петриња и 20-годишно момче, неговиот дедо и татко и син од иста куќа во Мајске Полјане кај Глина. Уште едно лице загинало во урнатата црква во местото Жажине. Едно лице се бори за живот.

Скај Њуз известува и за изјавата на градоначалникот на Петриња, Дарик Думбовиќ, дека неговиот град е „целосно уништен“

„Ова е како Хирошима“, додаде Думбовиќ.

This young boy was pulled from the rubble after an earthquake in Croatia.

The 6.3 magnitude quake hit Croatia, with reports of one death, “many” injuries and damaged buildings near Zagreb.

Read more on the #earthquake here: https://t.co/9htI7sqnVI pic.twitter.com/6LWHS9Yx1z

— Sky News (@SkyNews) December 29, 2020