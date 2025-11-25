Спасовски – „Тајната средба“ со Каевски за некакво преземање на партијата беше средба за поздравување на пешачки кај улица Македонија

Пратеникот од СДСМ Оливер Спасовски вечерва во Тема на денот на тв ТВ Сител прашан за превирања во партијата и шпекулации за внатрешен раздор во партијата одговори ека се тоа се дезинформации и дека тие како левичари се подемоократи од десниата и секогаш се што имаат кажуваат на дебати во очи а не роварење позади грб.

Ете за некаква тајна средба што сум ја имал јас со Даркоо Каевски и некој други ке ви потврдам дека Да средба сммее имале случчајна на пешачкиот премин кај улица Македоонија,се поздравиме како пријатели и толку беше.

Од тоа некој медиуми исмислија приказна дека се состануваме тајно договараме некакво преземање на партијата.

Точно е дека со председателот Филипче имав средба во 4 очи како и други колего како Славјанка Петровска и други од пратеничката група на СДСМ но невистина е дека Филипче ни нуделпозиции а ние сме одбиле.

Нити имало такви понуди нити имало одбивање реше Спасовски додавајки дека проблемот за да СДСМ се дигне после тешките порази не е толку во кадровски промени,едни да одат други да додат и толку туку ни требе суштински промени од корен, да ги отвориме вратите за сите сопартијци кои од разни причини се пасивизирале и се разбира и за нови луѓе кои сакаат да бидат делод социјал демократијата.

.Што е важно како ке се вика председателот и кој ке биде,ние требе сериозно да се зафатиме и да ја вратиме СДСМ на вистинскиот пат.,рече Спасовски.

Тој призна дека е точно дека барал да биде сменет од функцјата координатор на СДСМ но тоа било за предлогот на СДСМ за стратегија на црвени линии во спорот со Бугарија со усвојување на истата во парламентот.

Тој бил против таков чекор од партијата. И вечерва пофтори дека СДСМ на овие локално избори доживеала дно затоа што сака да ја зборуваат вистината за да навистина извлечат поуки.

На СДСМ и требаат и старите искусно кадри и задача на педседателот Филипче е да се обиде да ги убеди да се врата, да се активираат заеднички да се подготват во идните полтички битки со ВМРО ДПМНЕ.

Секако рече Спасовски мислам на оние што се пасивизираа не