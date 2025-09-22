Спасувачка акција на повредено лице над селото Горно Јеловце

0 SHARES Сподели Твитни

Едно лице кое управувало теренско возило над селото Горно Јеловце во општина Врапчиште попладнево со тешки телесни повреди е пренесено со полициски хеликоптер до Клиничкиот центар во Скопје.

Центарот за управување со кризи информира дека во 17:24 часот е добиена пријавата на Единствениот број за итни повици 112 и дека поради тешко пристапниот терен побарано е ангажирање на хеликоптер.

И од Дирекцијата за заштита и спасување информираат за случајот додавајќи дека со повреденото лице имало уште три лица од кои еден доктор и дека тие повикале помош на 112.

– Трите лица кои биле со него, од кои едното доктор, во моментот на несреќата биле надвор од возилото веднаш пријавиле на 112 и побарале помош за извлекување на тешко повреденото лице, велат од ДЗС.

