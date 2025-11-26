Спиела со 100 мажи за 10 часа, а сега тврди: „Повеќе ми се допаѓаат жените“

0 SHARES Сподели Твитни

Ѕвездата на „OnlyFans“, Лили Филипс, откри дека е бисексуалка, а потоа истакна дека дефинитивно ќе „се смири покрај жена бидејќи се разбираат на подлабоко ниво“.

Лили Филипс откри дека е бисексуалка и дека може да се замисли себеси како се сместува со жена.

Креаторката на содржини за возрасни, позната по своите смели онлајн акробации, досега ретко зборуваше за својот љубовен живот. Но, додека претходно се појавуваше исклучиво на екраните во сексуални односи со мажи, фановите сега ќе ја видат и нејзината друга страна.

„Мислам дека сега, во 2025 година, не е толку различно од излегувањето со стрејт луѓе“, изјави таа за „Мирор“. „Мислам дека луѓето денес се поотворени кога станува збор за бисексуалноста“, истакна таа.

Lily Phillips is bisexual and says relationship with woman would be ‘ideal’https://t.co/g7D1afADZj— PinkNews (@PinkNews) November 25, 2025

„Никогаш не сум почувствувала осуда за тоа, па за мене тоа е како да излегувам со момчињата.“

Љубовниот живот на Лили сега ќе биде прикажан во емисијата „Blind Matchmakers“ на ITV, каде што натпреварувачите ќе бидат целосно со врзани очи додека бараат љубов. За разлика од другите емисии како „Love Island“ и „Too Hot to Handle“, натпреварувачите можат да се потпрат само на гласот, самодовербата, хуморот и личноста на личноста што ќе ја сретнат.

„Жени, мислам дека се разбираме подобро“

„Беше многу забавно, имав повеќе состаноци со мажи, па беше добро да ја видам и другата страна“, рече Лили,

Но, додека на некои луѓе може да им биде одвратно од концептот на состанување во темнина, Лили признава дека нејзиното искуство било одлично.

„Мислам дека женските врски се неверојатни, едноставно никогаш нема да најдете таква врска со маж. Жени, мислам дека се разбираме подобро. Вие сте најдобри пријателки, но исто така сте сексуално привлечни и имате секс – тоа е мојата идеална врска.“

Во шоуто, Лили формира врска со инфлуенсерката Лани, и меѓу нив постои неоспорна хемија. Но, дали нивната врска продолжила и надвор од шоуто? Лили објасни: „Разменивме неколку пораки, но тоа беа само љубезни зборови, ништо повеќе. Лани е одлична, таа е прекрасна.“

Lily Phillips will ‘settle down with a woman’ as she opens up on bisexualityhttps://t.co/axEQ1MxTIT pic.twitter.com/ICjDDIQ5iu— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) November 23, 2025

„Таа е моќна жена, мислам дека се познава себеси, и тоа е навистина прекрасно, како и фактот дека е убава. Но, не сме разговарале за излегувања или нешто слично.“

И покрај ова, Лили вели дека иако не сака наскоро да се смири, може да си замисли себеси како се заљубува во жена.

„Мислам дека има голема веројатност дека станува збор за жена“, откри таа, додавајќи: „Во последно време многу ме интересираат жените, но не наскоро. Навистина сакам да се фокусирам на мојата кариера и мислам дека излегувањата одземаат многу време и труд; тоа го немам во моментов. Сакам да можам, кога ќе почнам да излегувам, да го вложам целиот свој труд и да му дадам на некого она што му треба и го сака.“

„Во моментов сакам да бидам себична, па затоа не излегувам на состаноци.“

Таа признава дека учеството во шоуто било „толку бизарно“ и дека нејзините сетила биле засилени во текот на целата емисија.

„Не сфаќаш колку се плашиш дури и да чекорнеш напред“, рече таа за излегувањето со врзани очи.

Сепак, учеството беше добра можност за Лили, која често е критикувана на социјалните мрежи за нејзините лудории, да го покаже своето вистинско јас.

„Тешко беше“, рече таа за нејзиното барање љубов, а потоа продолжи: „Искрено, не одам на состаноци, толку многу. На состаноците на кои бев, никогаш не бев во фазата „Ова ќе биде сериозно“, само си мислев „оваа личност знае што правам, па затоа никогаш нема да излезе со мене, но ајде да излеземе на пијачки и да се забавуваме.““

Таа има милиони следбеници, но нема никој што излегува на состаноци

„Значи, дефинитивно е тешко, но сè уште не сум го поминал тој мост – ќе видиме кога ќе дојде време.“

Но, Лили, која собра милиони следбеници на социјалните мрежи и на OnlyFans, признава дека може да ја блокира омразата.

„Тоа е „научена вештина“. Секогаш ќе видам околу осумдесет проценти убави коментари и очигледно дваесет проценти ужасни“, коментираше таа.

Таа призна дека се обидува да избегнува читање негативни коментари и избегнува да го пребарува своето име на социјалните мрежи и на Google.

„Може да ми биде тешко“, призна таа пред срамежливо да додаде: „Не би

Но, како некој што се здоби со слава со своите озлогласени видеа за возрасни и секс со 100 мажи за 10 часа се справува со својата кариера?

„Само се обидувам да имам добар круг околу мене, без разлика дали станува збор за пријатели и семејство со кои можам да разговарам во доверба за она со што се борам. Или дури и многу девојки во индустријата, тие ќе ги разберат моите борби, а тоа е навистина убаво. Заедницата во индустријата за возрасни е едноставно неверојатна, сите се толку љубезни и разбирачки затоа што очигледно минуваат низ истото.“

Спиела со 100 мажи за 10 часа, а сега тврди: „Повеќе ми се допаѓаат жените"

