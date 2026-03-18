Спиела со 400 мажи за еден ден и тврди дека е бремена: Обожавателите шокирани од видеото на Бони Блу, дали е ова лажен стомак?

Обожавателите на создавачката на содржини за возрасни Бони Блу се убедени дека таа лаже дека е бремена откако во ново видео забележале она што тие го тврдат како јасен доказ за лажен труднички стомак .

Таа ја објави веста за својата бременост минатиот месец во необично видео во кое се појавува маж облечен како доктор, со син фантом на главата, додека ѝ прави ултразвук. Оттогаш, таа зборуваше за својата наводна бременост во неколку наврати, вклучително и за време на патувањето во Мексико, каде што тврдеше дека им ја краде невиноста на млади мажи и тинејџери.

Наводно лажен стомак забележан во видео.Во клип објавен пред два дена, додека седеше на кревет во зелено бикини, набљудувачите забележаа нешто за кое веруваат дека е протетски стомак. Додека 26-годишната девојка зборуваше, вниманието беше привлечено кон делот над долниот дел од бикинито, кој, додека се наведнуваше, изгледаше како збрчкан силиконски влошок прикачен околу нејзиниот струк. Обвинувањата брзо се појавија во коментарите на TikTok. „Дали некој го забележа лажниот труднички стомак?“ напиша едно лице покрај зумирана слика од спорното парче, на што други се вклучија со одговори како „Да“ Некои исто така изразија олеснување. „Фала му на Бога“, напиша еден корисник, додека друг се согласи: „О Боже, не го забележав тоа. Фала му на Бога“.

Интересно е што Бони во истото видео изјави дека сега носи едноделни костими за капење наместо бикини затоа што „претпочита да ѝ биде покриен стомакот“, што многумина сега го толкуваат како обид да го сокријат својот наводен лажен стомак. Во видеото од обиколката на хотелската соба на Бони, корисниците на Tik-Tokers исто така забележале нешто што им се чинеше како лажна лента за стомак во шкафчето. Ова не е прв пат Бони Блу да биде обвинета за лажирање бременост. Минатата година, таа ги наведе следбениците да мислат дека е бремена по афера во која наводно спиела со 1.001 маж, но подоцна го негираше тоа.

,,Никогаш не сум потврдила дека сум бремена затоа што никогаш, ама баш никогаш не би лажела за бременоста. Тоа е чекор предалеку“, рече таа во тоа време.

„Ќе работам додека сум бремена, вложив премногу труд во градење име“

Тој потег предизвика силни реакции кај многу жени.

,,Со сето должно почитување, ова е дно и всушност одвратно. Постојат парови кои навистина заслужуваат дете, се обидуваат со години и не можат, а вие само се шегувате и ја искушувате судбината?“, гласеше еден од коментарите.

„Неодамна имав спонтан абортус и ако ова е публицитет, тоа е навистина ниско од ваша страна“, ѝ рече друг корисник.

Нејасни пораки и официјален одговорВо видео објавено пред два дена, Бони зборуваше за тоа како се обидува подобро да се организира затоа што „ќе биде мајка“.

,,Значи, ова е првиот чекор кон тоа да се биде мајка. Мора да бидете организирани. Се надевам дека сте многу, многу горди на мене”, рече таа.

Сепак, претходно овој месец, кога ја прашале дали е навистина бремена, таа самата одговорила во коментарите: „Наводно е само ПР трик“. И покрај ова, многумина сè уште се сомничави. „Сè уште чувствувам дека ова е само покритие за гнев“, напишал еден следбеник, додека друг додал: „Веројатно уште еден од нејзините трикови хаха“.

Кога „Фебулоз Онлајн“ ја прашала Бони за обвинувањата за лажен стомак, таа одговорила:

„Сигурна сум дека многу бремени жени како мене сакаат да носат подолги маички и костими за капење за време на бременоста. Стомаците се во сите облици и големини, а бојата на кожата на стомакот може да се промени.“

