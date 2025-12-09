Спиете во градник? Еве што се случува со вашето тело ако го правите ова секоја вечер

0 SHARES Сподели Твитни

Одлуката да се спие со или без градник е целосно лична и зависи од удобноста и преференциите.

Многу митови ја опкружуваат оваа тема, но експертите велат дека нема научни студии што го поврзуваат носењето градник навечер со здравствени проблеми, како што е ракот на дојка.

Еден од најчестите митови тврди дека носењето градник спречува опуштање на градите или предизвикува нивно опуштање, но експертите објаснуваат дека овој процес зависи од фактори како што се пушењето, бременоста и промените во тежината, а не од носењето градник.

Важен е изборот на вистинскиот градник

Сепак, носењето градник додека спиете може да влијае на удобноста, особено ако градникот е премногу тесен или има метални жици. Ваквите модели предизвикуваат иритација на кожата, притисок врз градите или тешкотии при дишењето. Од друга страна, ако имате поголеми гради или сте бремени, лесната потпора придонесува за поголема удобност и квалитет на спиење.

Ако одлучите да носите градник додека спиете, важно е да изберете модел што е мек, без жици, со удобни ремени и направен од природни материјали како памук. Исто така, не заборавајте редовно да го менувате за да избегнете насобирање на бактерии.

