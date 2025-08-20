Спиете на лева или на десна страна од партнерот? Психолозите тврдат дека страната на креветот го открива вашиот вистински карактер

0 SHARES Сподели Твитни

Дали некогаш сте се запрашале зошто избирате одредена страна од креветот? Психолозите и експертите велат дека овој избор може да каже многу за вашата личност, став кон работата, карактер, па дури и за приходите.

Популарниот TikToker Џордан Хаулет, со речиси 11 милиони следбеници, неодамна објасни во своето видео како страната од креветот што ја избирате ги открива вашите внатрешни квалитети. Видеото е создадено како одговор на прашања од корисниците Анџелина и Скајлер, кои признаа дека честопати не избираат страна од креветот.

Според Хаулет:

Лева страна од креветот: Луѓето кои ја избираат оваа страна се попозитивни ментално, подобро се справуваат со стресот и големите работни оптоварувања, се помирни во кризни ситуации и имаат поголема самодоверба.

Десна страна од креветот: Оние кои спијат тука заработуваат повеќе, но имаат малку помалку оптимистички поглед на животот. Тие се повеќе спремни да размислуваат за најлошите сценарија и често се повнимателни.

Хаулет, исто така, додава интересна забелешка: луѓето кои се клаустрофобични обично избираат да спијат до ѕидот.

Иако тиктокерот не цитираше никакви научни студии, неговото објаснување се совпаѓа со истражувањето на експертот за спиење Хоуп Бастин. Таа истакнува дека луѓето кои спијат на лева страна се посреќни и пооптимистични од оние кои спијат на десна страна. Овој позитивен поглед им помага полесно да се справат со стресот и да останат смирени во кризни ситуации, додека оние кои спијат на десна страна и малку намќорести личности се поврзани со поголема претпазливост.

