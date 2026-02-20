Спиењето на кауч може да има негативни последици по вашето здравје

0 SHARES Сподели Твитни

После долг ден, првата мисла на многу луѓе е да легнат на каучот и да се одморат. Но, оваа навидум безопасна навика може да има негативно влијание врз вашето здравје. Лошото држење на телото, недостатокот на вечерна рутина и светлината и бучавата од дневната соба го прават спиењето на кауч рецепт за немирен и лош квалитет на спиење, пишува EatingWell.

Нарушен циркадијален ритам

Вашиот циркадијален ритам ги регулира клучните функции како што се спиењето, хормоните и апетитот. Кога спиете на каучот наместо во кревет, можете да го нарушите овој ритам, што со текот на времето го зголемува ризикот од здравствени проблеми како што се дијабетес, висок крвен притисок и нарушувања на расположението.

„Важно е да имате конзистентна вечерна рутина и редовно време за спиење бидејќи ова се најсилните сигнали за нашиот циркадијален ритам“, вели д-р Функе Афолаби-Браун.

„Спиењето на каучот води до непредвидлив распоред на спиење, што негативно ќе влијае на вашиот внатрешен часовник.“

Нарушена поврзаност помеѓу спиењето и креветот

Идеално, вашиот мозок треба да го поврзе креветот со спиењето. Но, спиењето на каучот може да ја наруши таа поврзаност.

„Кога заспиваме случајно, нашиот мозок не го поврзува одморот со конзистентна, безбедна средина“, објаснува д-р Дебора Гилман. „Ова го ослабува условениот одговор на спиењето и може да ја влоши несоницата со текот на времето.“

Редовното спиење на кауч може да го отежни воспоставувањето свесна рутина пред спиење, па дури и да го отежни заспивањето во сопствениот кревет.

Проблеми со грбот и вратот

„Повеќето луѓе кои спијат на кауч имаат лошо држење на телото, што може негативно да влијае на нивниот врат, грб и дишење“, вели д-р Афолаби-Браун.

Луѓето со болки во вратот и грбот имаат поголема веројатност да спијат на стомак или во странични позиции без потпора, што е типично за дремка на кауч.

„Ова е важно бидејќи долгите работни денови ставаат дополнителен товар на мускулно-скелетниот систем, а без соодветна поддршка, ‘рбетот може да се измести, што доведува до влошување на болките во грбот“, вели д-р Скот Чери.

Спиењето во удобен кревет – на грб или во потпрена странична положба – може да помогне во спречувањето на овие проблеми.

Лош квалитет на спиење

Ако сте доволно уморни за да заспиете на каучот, веројатно очајно ви е потребен квалитетен сон. Сепак, спиењето на каучот цела ноќ всушност може да ве направи уште поуморни следниот ден.

„Спиењето на каучот често го скратува вкупното време на спиење и воведува одвлекување на вниманието кое, како што знаеме, предизвикува зголемен замор наместо одмор“, вели д-р Чери.

„Каучот обично е во средина со многу стимули – како светла и уреди како телевизорот – кои се мешаат во длабокиот сон“, додава тој.

Тивка, релаксирачка спална соба и постојано време за спиење се клучни за подобар одмор. Дури и честите попладневни дремки на каучот можат да го нарушат вашиот ноќен сон и да го нарушат неговиот целокупен квалитет.

Што да правите наместо да спиете на каучот

За да го подобрите квалитетот на спиењето, експертите препорачуваат неколку чекори. Прво, создадете ритуал за релаксација. Создадете рутина што ќе му сигнализира на вашиот нервен систем дека е време да забавите.

,,Размислете за намалување на светлата, пресоблекување во пижами или излегување на пет минути на свеж воздух“, предлага д-р Гилман.

Избегнувајте екрани пред спиење. Користењето на телефонот може да ви го наруши сонот, затоа исклучете го од вашата вечерна рутина.

„Намалете ги светлата и намалете ја стимулацијата најмалку 30 до 60 минути пред спиење за да го стимулирате производството на мелатонин“, препорачува д-р Гилман.

Наместо тоа, обидете се да читате, да слушате смирувачка музика или да водите дневник.

