Список на тајни правила во вилата на Плејбој: Еве како Хју Хефнер ги контролирал зајачиците 

Зајачињата живееле во замокот бесплатно, но морале да платат друга, висока цена.Пред да умре на 91-годишна возраст во 2017 година, Хју Хефнер се прослави како основач и главен уредник на списанието Playboy , а потоа ја прошири својата империја во индустрија од повеќе милиони долари.Playboy Bunny shares strict rules they had to follow living in the mansion: “9PM curfew, no boyfriends, even meeting boys was an immediate kick-out” pic.twitter.com/n7BWeXCKfA— Daily Loud (@DailyLoud) July 27, 2023Организираше неделни развратни секс забави, стана предмет на бројни обвинувања и скандали за сексуален напад.Сега е откриено дека тој имал исклучително строги правила за своите зајачици кои живееле во озлогласената куќа на Плејбој.Излегува дека иако живееле бесплатно, зад позлатените врати на пространата резиденција на Хју, многумина платиле висока цена.Полициски часСпоред Изабела Сент Џејмс, една од поранешните девојки на Хју, Хју им вовел полициски час.„Моравме да бидеме дома до 21 часот“, изјави таа за Fox News Digital.„Хеф не сакаше девојките да излезат на забава без него. Претпоставувам дека не сакаше да имаме можност да бидеме неверни“.6. El acceso a la mansión era solo con invitación. – Las listas de invitados a las fiestas en la mansión Playboy son exclusivas, y Hef decide personalmente quién pasa las puertas. – A muchas celebridades se les ha prohibido el acceso a la propiedad por razones inusuales y… pic.twitter.com/3EIb2Idx2i— Virtud Mental. (@VirtudMental) February 12, 2025Еднонасочна моногамијаИ покрај тоа што Хју има повеќе девојки во одреден момент, јасно е дека неговите партнери ја немаа истата привилегија, толку многу што едно од најстрогите правила беше дека зајачињата мораа да му бидат апсолутно верни, дури и кога тој спие со неколку од нив во исто време.„Нема да се преправам или да лажам, беше многу чудно да се биде дел од група од седум девојки кои излегуваат со истото момче“, откри Сент Џејмс и додаде:„Тој создаде свој свет, своја сопствена фантазија каде што правеше свои правила. И сакав да научам повеќе. Мислев дека целиот негов свет е фасцинантен“.Во нејзините мемоари од 2015 година Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny, „главната“ зајачица на Хју, Холи Медисон, ги изнесе истите тврдења: „Додека Хеф можеше да излегува со еден куп девојки, ние моравме да му бидеме целосно верни.Задолжителни оргииЗборувајќи за BuzzFeed News, Медисон рече дека секс забавите секогаш се одржувале во истите два дена во неделата.„Секогаш беше во среда и петок, после клубот. Секогаш беше исто, бидејќи тој едноставно сака да го живее својот живот“, рече таа.Според неа, сите девојки на Хју морале да учествуваат во оргии: „Тие знаеја дека тоа е некаква уцена ако сакаат да живеат во замокот“, истакна Медисон.HUGH HEFNER BRAGGED HE HAD COMPROMISING SECRET SEX VIDEOS OF A-LIST CELEBS & POLITICIANS; ANOTHER OUT OF SHADOWS CONFIRMATION! Crystal Hefner exposes in her new book that she found “little spy holes” for cameras at the foot of her late husband, Hugh Hefner’s, bed “When I… https://t.co/9VHszDjZpg pic.twitter.com/RnoQn9LfAW— LIZ CROKIN (@LizCrokin) January 22, 2024А што се случи пред оргијата?Одговорот на тоа го даде Сент Џејмс во една епизода од A&E’s Secrets на Плејбој:„Сите девојки мораа да се тушираат или да се бањаат. Потоа ќе седнеа на неговиот кревет, а тој ќе запали џоинт. Девојките бараа шампањ и нарачаа храна“.Моделот на Плејбој Зои Грегори тврдеше и дека Хју земал вијагра пред да има секс со сите седум девојки и дека со секоја од нив „имал секс“ по околу една минута.„Но, кога ќе го направите тоа, една минута се чувствува како пет“, рече таа.Нема дружење со персоналотНа моделите на Плејбој, исто така, наводно им било забрането да се зближуваат со персоналот кој работел во замокот со 29 соби.„Не смеевме да се мешаме со персоналот, ни беше забрането да се дружиме со батлерите.И Медисон го потврди ова во своите мемоари: „На девојките не им беше дозволено да го гледаат персоналот освен ако тоа не беше апсолутно неопходно. Ова правило не требаше да се сфати лесно. Хеф целосно ќе ја изгуби контролата доколку фати некој од нас како разговара со некој од вработените“, прецизира Медисон.Стоп за бринетитеХју имаше одреден тип на девојка – сите тие мораа да бидат русокоси, и тоа не било каква русокоса, туку со долга коса во боја на платина.„Очигледно од нас се очекуваше да изгледаме на одреден начин, моравме да имаме долга, руса коса“, истакна Медисон, додавајќи дека „Хју знаел да биде брутален ако не му се допаѓа фризурите на една од домашните“.„Се вратив со кратка коса, а тој ме нападна велејќи ми дека изгледам старо, мизерно и евтино“, рече таа и истакна дека неговите забелешки ја прогонуваат со години.Без црвен кармин.Покрај фризурите, Хју имал и правила за тоа што смеат, а што не смеат да носат неговите девојки.„Меѓу многуте неискажани правила во замокот, правилото за црвениот кармин беше едно од поозлогласените. И не претерувам кога го кажувам тоа, Хеф апсолутно го презираше црвениот кармин и не дозволуваше неговите девојки да ја носат таа сенка“, истакна таа и додаде дека тоа го открила на потешкиот начин откако се појавила со црвен кармин.„Никогаш повеќе не носеј црвен кармин“, ми зарже тој ден и не ми падна на памет да го повторам тоа, истакна Медисон, додавајќи:„Мислам дека не му се допадна затоа што го измисли концептот „играат пријатели“ и сакаше девојките да изгледаат многу млади и свежо. Тој инсистираше на тоа дека изгледот од 50-тите, кога сите жени носеа црвен кармин, ги претвораше девојките во „постари сестри“, а тоа не му се допаѓа. Сакаше свежи и младешки зајачици“.Ден на исплатаКако што знаеме, на девојките на Хју им било дозволено да живеат во Плејбој замокот бесплатно.Освен тоа, добивале и неделен додаток, но се покажало дека за таквиот живот платиле висока патарина.Во своите мемоари од 2006 година, Сент Џејмс зборуваше за некои темни детали.„Моравме да отидеме во собата на Хеф, да го чекаме да го земе изметот од тепихот, а потоа да побараме враќање на парите. Сите го мразевме процесот, беше крајно понижувачки и искрено, до крај мрачен. Хеф секогаш ја користеше приликата да критикува сè што не му се допаѓа кај нас, повеќето поплаки беа за недостатокот на хармонија меѓу девојките во „недостатокот на неговата спална соба“.Свети Џејмс исто така изјавил:„Во случај да пропуштиме еден од официјалните вечерни „излети“ во неговата соба поради која било причина, тој нема да ни ги даде парите. Тој ги користеше како оружје против нас“.Јасно е дека Хју не можеше да поднесе никаква критика за неговиот недостаток на сексуална моќ, како што рече Кристал Хефнер, вдовица на починатиот основач на Плејбој, во своите мемоари од 2024 година, „Кажи само добри работи: Преживување на Плејбој и наоѓање на себе:„Хју изгледаше помалку љубезен за сексот со девојките отколку со некои од момчињата. Ми беше јасно дека на Хеф никогаш во животот не му одвоил ниту еден момент да размисли како да му угоди на некој друг“.Без друг домОд девојките на Хју исто така се очекуваше да се откажат од своите претходни домови кога ќе се преселат во замокот.Говорејќи на подкастот „Моќ: Хју Хефнер“ во 2021 година, Медисон објасни: „Не ни беше дозволено да имаме сопствен стан, но додека јас живеев во вилата, некои девојки го правеа тоа, само го криеја од него.Нема муабет за дрогаНа зајачињата наводно им било забрането да земаат дрога – иако се чини дека ова правило е прекршено во неколку наврати.“Атмосферата во замокот беше токсична. Не учествував на забави со кокаин, немав дечковци на страна и не учествував во глупави шеми за правење пари кои директно ги прекршуваа куќните правила на Хеф”, напишала Медисон во своите мемоари.Сепак, уште една од поранешните зајачици на Хју сугерираше дека тој навистина зема тешки дроги од време на време:„Хеф се преправаше дека не е вклучен во употреба на тешки дроги во замокот, но тоа беше само лага. И ние и мажите кои му беа гости низ годините знаевме дека со кокаин можат да ги натераат девојките да прават речиси сè што сакаат.БожиќБожиќ надвор од замокот очигледно бил забранет за зајачиња бидејќи Хју инсистирал сите негови девојки да бидат со него тој ден, а не со членовите на нивните семејства.„На девојките им се даваа „бесплатни“ денови пред или по празникот за да ги посетат семејството и пријателите, но немаше исклучоци за самиот ден“, откри Медисон во своите мемоари, додавајќи:„Тоа беше единственото куќно правило што никому не му пречеше, бидејќи на Божиќ Хеф беше најдарежлив кон своите девојки.Договор за необјавувањеПо смртта на Хју во 2017 година, бројни негови поранешни девојки почнаа да се појавуваат за да ги споделат своите искуства за она што се случи во вилата на Плејбој, и сите изјавија дека мора да потпишат договори за необјавување.



