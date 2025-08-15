Споделувајте! Исчезнат е млад струмичанец

СПОДЕЛУВАЈТЕ: ИСЧЕЗНАТ Е СТРУМИЧАНЕЦОТ ДРВОШАНОВ РОБЕРТ – ПОМОГНЕТЕ ВО ПОТРАГАТА!

Дрвошанов Роберт, 39-годишен жител на Струмица е пријавен како исчезнат од вчера околу 14 00 часот. Во моментот на исчезнувањето, Роберт бил облечен во црвени шорцеви, кафенкаста маица, црна капа, бели патики и носел црн ранец.

Семејството апелира до сите граѓани кои имаат било каква информација за неговото движење да се јават на телефонскиот број 077/619-822 – Љубинка, мајка на исчезнатиот.