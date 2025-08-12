Откако Израел го распушти системот за дистрибуција на хуманитарна помош управуван од ОН во Газа во мај 2025 година, медицинските лица кои работат под опсада забележаа јасна корелација помеѓу зголемувањето на бројот на рани од огнено оружје и деновите на дистрибуција на храна.

Бројни видеа покажаа обиди за собирање храна, сега управувани од контроверзниот Хуманитарен фонд за Газа (GHF), кои се спроведуваат под оган од митралези. Според ОН, најмалку 1.400 Палестинци се убиени од 27 мај 2025 година, додека барале храна, главно во близина на местата за дистрибуција на GHF или по должината на рутите на конвоите за помош. Истрагата на британскиот весник „Гардијан“ ги потврдува тврдењата дека израелската армија пука врз палестински цивили кои се обидуваат да соберат пакети со храна. Газа се соочува со глад предизвикан од владата на Бенјамин Нетанјаху. GHF, приватна воена организација создадена со поддршка на администрацијата на Трамп, наметна непроѕирно управување со оскудните и смртоносни дистрибуции на основни добра.

Во моментов единствената организација овластена да работи во Појасот Газа, иако меѓународното право бара помошта да се обезбедува независно, непристрасно и безбедно, GHF е обвинета за постојано масакрирање на цивили за време на дистрибуцијата на храна. Четирите локации каде што се случија овие напади се наоѓаат во зони за евакуација одредени од израелската војска и затоа претставуваат области на непосредна опасност. „Ако ги комбинираме визуелните докази за пукање од митралези, исказите на палестинските сведоци и извештаите на болничките лекари кои го опишуваат зачудувачкиот број пациенти примени со прострелни рани, без преседан во целата претходна година од војната, со многу цврстите докази обезбедени од пронаоѓањето и анализата на куршумите пронајдени од пациентите, добиваме многу јасна слика за ситуацијата“, забележува Маниша Гангули, истражувачка новинарка во Гардијан. Според неа, „постои огромен број докази што укажуваат дека израелската армија пукала неселективно и со извонреден интензитет врз Палестинците кои барале храна“.

Сведочењето на професорот Ник Мејнард, консултант хирург во болниците на Универзитетот Оксфорд, кој редовно работи во Газа петнаесет години и водеше три мисии во болницата Наср од почетокот на војната, го потврдува намерното пукање врз цивили, вклучително и малолетници, како што раскажува новинарот. Тој рече дека во некои денови забележал дека одредени делови од телото биле особено целни. Една ноќ, додека бил на должност, во болницата „Наср“ биле примени четири тинејџери, сите со прострелни рани во тестисите. Другите денови, тој видел обрасци на прострелни рани во вратот, главата или рацете, и ми кажа дека концентрацијата на такви повреди во еден ден сугерира дека станува збор за целна активност.