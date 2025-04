Спортски настан во Македонија: Повик за учество

0 SHARES Сподели Твитни

Европскиот младински олимписки фестивал – ЕМОФ Скопје 2025, кој ќе се одржи од 20 до 26 јули во Скопје и Куманово, е извонредна можност за сите љубители на спортот да бидат дел од историски значајниот настан за Македонија. Овој фестивал не е само европски спортски собир, туку и олицетворение на заедништво, младешка сила и посветеност. Волонтерите се во срцето на оваа значајна манифестација – тие, со својата страст и обрски, ќе го оформат искуството за големиот број учесници, посетители и гледачи. Повеќе од 900 волонтери ќе се вклучат во разни области, добивајќи близок увид во врвниот меѓународен спортски настан и стекнувајќи нови вештини и искуства. Нивната задача ќе опфаќа сè – од организација на спортските настани, до водење делегации и поддршка во медиумските активности, до креирање на пријателска и инспиративна атмосфера за гостите. Волонтерите нема само да бидат задолжени за логистичките задачи, туку ќе служат и како амбасадори на духот на ЕМОФ, први што ќе ги пречекаат младите спортисти од целиот континент во Скопје. ЕМОФ Скопје 2025 ќе остави долготраен белег во македонскиот спорт и култура. Волонтерите кои ќе се приклучат ќе бидат дел од тимот што ќе ја испише оваа приказна. Нивната енергија и желба ќе бидат движечка сила за создавање на незаборавно искуство за учесниците и посетителите. Процесот за пријавување е едноставен. Сите млади кои сакаат да бидат дел од спортскиот спектакл можат да се пријават преку официјалната веб-страница на ЕМОФ 2025. Не се бара претходно искуство – најважни се желбата за учење, тимската работа и љубовта кон спортот. Атлетика, пливање, џудо, велосипедизам и гимнастика се дел од спортовите во кои ќе се натпреваруваат младите олимписки надежи, претставувајќи ги боите на своите држави. Посебен акцент ќе биде ставен на екипните спортови како кошарка, одбојка, ракомет и баскет 3×3, кои ги нагласуваат тимскиот дух и соработката. Останати спортови се бадминтон, кајак слалом, стрелаштво, теквондо и пинг-понг, каде младите европски спортисти ќе ги покажат своите вештини и натпреварувачки дух. За време на фестивалот, најголем дел од натпреварите ќе се одржат во Скопје, додека Куманово ќе ги пречека велосипедистите и кошаркарите. Спортската атмосфера ќе биде дополнета со уметничката гимнастика во Осиек, создавајќи вистинско олимписко чувство низ повеќе локации. Не ја пропуштајте шансата да станете дел од македонската спортска историја. Пријавете се и учествувајте во создавањето незаборавен ЕМОФ Скопје 2025.

