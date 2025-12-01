Спречете го појавувањето на грутки при перење јакни со овој генијален трик

0 SHARES Сподели Твитни

Многу зимски јакни со пердуви доаѓаат со предупредување дека не треба да се перат во машина за перење, бидејќи пердувите или полнењето можат да се згрутчат и да го отежнат сушењето. Сепак, постои едноставен трик што ќе ја задржи формата и полноста на јакната дури и по перењето.

Јакната може безбедно да се пере во машина за перење ако ставите три обични тениски топчиња до неа. За време на перењето и сушењето, топчињата спречуваат згрутчување на пердувите, а по сушењето, јакната ја задржува својата оригинална форма и волумен.

Доколку е достапна машина за сушење алишта, се препорачува да се користи заедно со топчињата, но сушењето на воздух со повремено тресење исто така дава одлични резултати.

При перење јакна, важно е да не се преоптоварува машината за перење – доволно е да се пере само една јакна истовремено, бидејќи пердувите се шират за време на перењето и зафаќаат многу простор во барабанот.

Овој едноставен трик ви овозможува безбедно и ефикасно одржување на зимските јакни дома, без згрутчувања на пердувите и компликации за време на сушењето.

