Спречете дехидрација кај мачките: Со малку грижа, спасете го вашето домашно милениче од топлите денови

0 SHARES Сподели Твитни

Одржувањето на хидрираноста на вашата мачка е полесно отколку што мислите. Со неколку едноставни трикови, можете да ѝ помогнете на вашата мачка да остане здрава и освежена дури и во најжешките денови.

Топлинските бранови не се закана само за луѓето, нашите миленици исто така страдаат од ефектите на високите температури.

Мачките се особено чувствителни на губење на течности, а дехидрацијата може да предизвика сериозни здравствени проблеми за нив: лоша циркулација, дисфункција на органите, па дури и срцеви и невролошки нарушувања.

Мачките сакаат избор. Некои ќе пијат од обична чинија, додека други претпочитаат вода од чешма. Идеално е да се понудат обете опции. Експериментирајте со различни видови чинии – плитки, длабоки, па дури и стаклени чаши што ги користите.

Ставете вода на повеќе локации низ вашиот дом

Не претпоставувајте дека знаете каде вашата мачка сака да пие вода – понудете ѝ избор. Ставете чинии со вода во различни простории, вклучувајќи тивки, затскриени агли подалеку од храна, песок или бучни места.

На пример, фонтана за вода во дневната соба, сад до столбот за гребење и друг на комодата во спалната соба може значително да ја зголемат веројатноста вашата мачка да пие почесто во текот на денот.

Хидратација преку исхрана

Мачките во дивината добиваат поголем дел од течностите од храната. Затоа е важно да се зголеми количината на влажна храна во нивната исхрана во топлите денови.

Конзервираната храна е одличен избор, а добивате дополнителен бонус ако ја измешате со малку вода или несолена супа. Исто така, специјалните „влажни“ задоволства, како што се желе или паштета, не се само вкусни, туку помагаат и во одржувањето на оптимална хидратација.

Како да препознаете дехидрација кај мачка?

Дехидратацијата кај мачките може да се случи брзо и можеби не е секогаш очигледна на прв поглед. Затоа е важно да знаете на кои симптоми треба да внимавате:

-Губење на апетит-Летаргија и слабост-Забрзан пулс и дишење-Треперење-Сува уста и непца-Ретко мокрење или целосно отсуство на мокрење

Пронајдете не на следниве мрежи: