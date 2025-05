Спринт трка во Мајами заврши под знамето на безбедноста

0 SHARES Сподели Твитни

Возачот на Мекларен, Ландо Норис, ја освои хаотичната спринтерска трка во Мајами. Оскар Пјастри, неговиот тимски колега во вториот Мекларен, заврши на второто место, пред Луис Хамилтон во Ферари. Поради силен пороен дожд кој го погоди Мајами, трката започна со скоро половина час задоцнување, оставајќи голема количина вода на патеката. Пред стартот, Шарл Леклер имаше несреќа и удри во заштитниот ѕид, што го примора организаторите да го одложат стартот за 30 минути. По два круга зад безбедносното возило, спринтот конечно доби зелено светло.

Кими Антонели ја загуби водечката позиција уште во првиот свиок. Оскар Пјастри возеше агресивно, принудувајќи го Антонели да оди широко, што го направи да падне зад двата болида на Мекларен и Макс Ферстапен. Во 13-от круг, возачите почнаа да влегуваат во бокс за промена на гумите. Макс Ферстапен го удри Антонели при излегување од боксот, по што беше казнет и остана без предното крило. Казната изнесуваше 10 секунди. Лиам Лосон направи грешка, резултирајќи во оштетување на автомобилот на Фернандо Алонсо. Карлос Саинц загуби тркало.

Во овој хаос, Оскар Пјастри го пресече патеката во 13-от круг, правејќи грешка која го чинеше првото место во дуелот со Ландо Норис. Трката заврши со појава на безбедносното возило поради остатоци на патеката. Четвртото место му припадна на Албон, петтото на Расел. Строл беше седми, следен од Лосон, Берман, Цунода и Антонели. Макс Ферстапен, кој ќе завршеше четврти, поради казната падна на последното, 17-то место. Квалификациите за неделната трка почнуваат во 22 часот.

