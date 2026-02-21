Србија ги повика нејзините државјани да го напуштат Иран

На српските граѓани им се советува да го напуштат Иран поради зголемените тензии и ризикот од влошување на безбедносната состојба.

„Поради зголемените тензии и ризикот од влошување на безбедносната состојба, на сите граѓани на Република Србија кои се наоѓаат во Исламска Република Иран им се препорачува што е можно поскоро да ја напуштат земјата“, објави Министерството за надворешни работи.

Кон средината на јануари, Министерството за надворешни работи ги повика сите српски граѓани кои се наоѓаат во Иран да ја напуштат земјата, а оние кои планираат да патуваат да го откажат своето патување. Дури и по две рунди индиректни преговори меѓу САД и Иран, не е постигнат договор за ограничување на нуклеарната програма на Иран.

Вашингтон бара Техеран да ја замрзне својата нуклеарна програма и да ги отфрли своите залихи од збогатен ураниум, но разговорите да ги опфатат и балистичките ракети на Иран, поддршката на земјата за регионалните вооружени групи и третманот на граѓаните. Во последните недели, шефот на Белата куќа се закани дека ќе го нападне Иран доколку не се постигне договор. САД испратија илјадници војници и она што Трамп го опиша како „армада“ во регионот, вклучувајќи носач на авиони заедно со други воени бродови и борбени авиони. Од друга страна, Иран вети дека ќе одговори со сила на нападот, заканувајќи се дека ќе нападне американски воени објекти на Блискиот Исток и во Израел.