„Србија, дали се слушаме?“: Вечерва нов масовен протест во Нови Сад

Студентите од Нови Сад ги повикаа колегите и граѓаните од цела Србија на масовен протест.

На повикот се придружија студентите кои ги блокираат факултетите низ цела Србија и граѓанските собранија. Големиот протест на кој повикаа студентите од Нови Сад кои ги блокираат ќе започне во вечерва во 19 часот на раскрсницата на улицата Стражиловска и Булевар Цара Лазара.

Протестот е реакција на кршењето на автономијата на универзитетот и зголемената полициска бруталност. На раскрсницата на улицата Стражиловска и Булевар Цара Лазара на 1 септември, по комеморативната прошетка, полицијата и жандармеријата ги бркаа граѓаните и студентите, ги тепаа и ги туркаа кон кампусот со шок бомби и палки.

Тоа е раскрсница со Факултетот за спорт и физичко образование од едната страна и универзитетскиот кампус од другата страна.

Недалеку од таму се наоѓа Филозофскиот факултет, пред кој осум дена е поставен полициски кордон дење и ноќе.

Студентите ги повикаа своите колеги и граѓани од цела Србија да се приклучат на протестот. „Србија, можеме ли да се слушнеме? Се гледаме во петок!“, рекоа студентите.

Наскоро, на повикот за овој протест им се придружија студентите кои ги блокираа факултетите низ цела Србија, како и граѓанските собранија.