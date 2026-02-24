Србија лежи на злато: Одобрено ново истражување во Ибарската долина

0 SHARES Сподели Твитни

Австралиската рударска компанија „Бинди Металс Лимитед“ објави дека добила одобрение од Министерството за рударство и енергетика на Србија за започнување на првата фаза од истражувачко дупчење на проектот за потрага по злато „Равни“ во Ибарската долина.

Станува збор за почетната, таканаречена „првична“ кампања за дупчење, која систематски ќе испита што се наоѓа под површината на полето за прв пат, објави денес порталот eKapija.

Компанијата изјави дека претходните геолошки истражувања на површината укажуваат на присуство на епитермална минерализација – вид на наоѓалиште кое често се поврзува со злато и сребро.

Министерството за рударство и енергетика одобри измени во работната програма во рамките на постојната дозвола за истражување, што ѝ овозможи на компанијата да започне со дупчење, со услов претходно да склучи договори за пристап до земјиштето со приватните сопственици на парцели и надлежните институции за шумско земјиште, објави eKapija, додавајќи дека овие преговори се во тек.

Паралелно со административните процедури, компанијата започнува двонеделно геофизичко истражување со користење на методот на индуцирана поларизација (IP), кое треба да идентификува зони на длабочина потенцијално богати со сулфидни минерали и кварцни вени – структури кои често носат минерализација на злато.

Резултатите од ова истражување се очекуваат следниот месец и ќе послужат за попрецизно одредување на локациите на идните бунари.

Посебно внимание се обрнува на повторната анализа на бунарот од 2008 година на локалитетот Дренјак. Во тоа време не беше направена лабораториска анализа, а сега јадрото е преработено и земени се примероци, а резултатот се очекува во следните шест до осум недели.

Според прелиминарните геолошки набљудувања, тој бунар веројатно зафаќал само дел од поширок систем на минерализирани вени, што поттикнува интерес за понатамошни истражувања.

Компанијата го заврши реструктуирањето на својата подружница во Србија, „Ред Крик Нови Београд“, со која минатата година потпиша обврзувачки договор за преземање на висококвалитетниот проект за злато „Равни“ во Србија.

„Бинди Металс Лимитед“ формализираше контролен удел во сопственост и управувачки права во фирмата, која ја задржува лиценцата за истражување добиена минатиот септември. Дозволата истекува на 4 септември 2028 година (плус дополнителен период на продолжување).

Во наредните месеци, според најавата, фокусот ќе биде ставен на завршувањето на геофизичките истражувања, добивањето на резултатите од лабораториските анализи и почетокот на првата фаза од дупчењето.

Само тогаш ќе биде можно попрецизно да се процени дали во таа област постои економски профитабилно наоѓалиште на злато.

Равни е населба во близина на селото Биљановац, во долината Ибра, општина Рашка, а проектот за злато, кој вклучува 30,5 квадратни километри истражувачка област, се наоѓа во металогенетската зона Копаоника и, пошироко, во историски рударски округ каде што има неколку светски познати наоѓалишта.

Една од нив е планината Рогозна, на 30 километри од Равна на југ, каде што друга австралиска компанија, Стрикланд Металс, врши обемни истражувања за злато.

Равни претходно го истражувале други компании, вклучувајќи ги „Фрст Квантум Минералс“, „Тетијан Рисорсис“, „Еуромакс“ и неодамна „Тера Балканика“, а истражувањата дале резултати само на локацијата Чеовиште, каде што примероците од површинската карпа покажале до 64 грама злато на тон ископан материјал.

Пред проектот за злато „Равни“, „Бинди Металс“ купуваше проекти за антимон во Србија во областа на поранешните рудници Лисан и во Мутница, Парачина.

