0 SHARES Сподели Твитни

Спортски авион се урна вечерва во близина на аеродромот Биково во близина на српскиот град Суботица, а според информациите, еден член на екипажот загинал на местото на несреќата.

Друг член се здобил со повреди и бил итно префрлен во болница.

Причината за падот на авионот засега е непозната, а на местото на несреќата се наоѓаат полициски, противпожарни и спасувачки екипи и екипи на брза помош.

Истрагата е во тек, а надлежните служби го обезбедуваат теренот и ги собираат првите информации за околностите на несреќата.

Фотографиите покажуваат дека авионот не бил целосно уништен, но ударот со земјата бил фатален за едно лице во авионот.

The post Србија: Спортски авион се урна во близина на Суботица, член на екипажот загина appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: