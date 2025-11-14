Спортски авион се урна вечерва во близина на аеродромот Биково во близина на српскиот град Суботица, а според информациите, еден член на екипажот загинал на местото на несреќата.
Друг член се здобил со повреди и бил итно префрлен во болница.
Причината за падот на авионот засега е непозната, а на местото на несреќата се наоѓаат полициски, противпожарни и спасувачки екипи и екипи на брза помош.
Истрагата е во тек, а надлежните служби го обезбедуваат теренот и ги собираат првите информации за околностите на несреќата.
Фотографиите покажуваат дека авионот не бил целосно уништен, но ударот со земјата бил фатален за едно лице во авионот.
The post Србија: Спортски авион се урна во близина на Суботица, член на екипажот загина appeared first on Во Центар.