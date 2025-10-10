Србија ѝ донираше речиси 6 милиони долари на Русија: „Посебна симболика што го одразува вековното братство и блиските врски на двете земји и народи“

Според соопштението на руското Министерство за надворешни работи, Србија обезбедила „финансиска хуманитарна помош во вредност од 472 милиони рубли (околу 5,8 милиони американски долари)“ за регионот Курск.

Руското министерство во соопштението наведува дека, според нивните тврдења, српската влада го доделила наведениот износ како хуманитарна помош.

„Средствата се исплатени на Фондот за развој на регионот Курск, кој спроведува проекти за поддршка на најранливите групи на населението погодени од криминалните активности на режимот во Киев“, се вели во соопштението на министерството.

Москва ѝ се заблагодари на „пријателска Србија“ за „вниманието и сочувството, грижата за судбината на руските граѓани“, истакнувајќи дека овој чин носи „посебна симболика што го одразува вековното братство и блиските врски на двете земји и народи“.

Досега, официјален Белград не потврди дека е испратена каква било помош во Русија.

Србија претходно ѝ обезбеди хуманитарна помош на Украина, вклучително и откако Русија ја сруши хидроелектричната брана Каховка.

Српскиот претседател, Александар Вучиќ, исто така, изјави дека неговата земја е подготвена да учествува во обновата на еден или два украински региони.