Средбата меѓу Трамп и европските лидери е завршена, продолжуваат преговорите во различен формат

Продолжената средба на американскиот претседател Доналд Трамп со европските лидери, генералниот секретар на НАТО Марк Руте и Володимир Зеленски заврши, објавија медиумите од Белата куќа.

Порано, CNN објави дека средбата завршила, но дека лидерите остануваат во Белата куќа. „Тие се префрлаат на можен друг формат за продолжување на преговорите“, објави дописникот на каналот во живо од Белата куќа.

Претходно, германскиот весник Bild, повикувајќи се на свои извори, објави дека Трамп ги прекинал разговорите со европските лидери и Зеленски за телефонски разговор со Путин. Подоцна, порталот Axios, повикувајќи се на извори, објави дека Трамп разговарал со Путин по телефон. Потоа, Fox News објави дека Белата куќа не ги потврдила медиумските извештаи дека Трамп ја прекинал средбата со Европејците за да разговара со Путин.

Трамп првично изјави дека разговорот со Путин ќе се одржи по денешните состаноци во Белата куќа. Трамп се сретна во Белата куќа во понеделник со европските лидери и Володимир Зеленски, со кого разговараше за безбедносните гаранции за Украина. Трамп, исто така, најави разговори за можна размена на територии.