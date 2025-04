Средба на министерот Љутков и амбасадорот Миљаниќ: Разговори за културна соработка меѓу двете држави

0 SHARES Сподели Твитни

Културното министерство на својата фејсбук страница објави дека Зоран Љутков, министерот за култура и туризам, одржа средба со амбасадорот на Црна Гора, Зоран Миљаниќ. Во текот на разговорот, тие ги разгледуваа културните односи помеѓу двете земји, што се изразуваат преку успешна реализација на различни проекти поврзани со современото уметничко изразување. Љутков нагласи дека редовно се одржуваат гостувања на уметнички ансамбли и индивидуалци на значајните фестивали во двете земји. Особено ја нагласи соработката во театарската сфера, со најави за претстојните настапи на Драмскиот театар во Тиват како дел од Регионалната унија на театри „РУТА“. Во дополнение, најавени се гостувања на Театарот „Јордан Хаџи Константинов-Џинот“ од Велес и Македонскиот народен театар од Скопје во Подгорица. Средбата опфати и дискусија за потенцијалите во туризмот како резултат на проширените одговорности на Министерството, како и соработка во заштитата на културното наследство.

