Среќа на чинија: Истражувањето открива кои видови храна го подобруваат расположението

Нова студија покажува дека исхраната богата со храна што содржи флавоноиди, како што се бобинки, јаболка и цитрусни овошја, може да биде поврзана со поголемо чувство на среќа и оптимизам со текот на времето.

Истражувањето е објавено во научното списание „Клиничка исхрана“ и ја анализирало врската помеѓу внесувањето флавоноиди од храната и психолошката благосостојба.

Психолошката благосостојба опфаќа фактори како што се среќа, оптимизам и чувство на цел во животот, кои се важни за целокупното здравје и квалитетот на животот.

Флавоноидите се природни соединенија кои се наоѓаат во многу растителни прехранбени производи, особено во:

бобинки (јагоди, боровинки),

јаболка,

агруми (портокал, грејпфрут),

чај и какао.

Овие соединенија имаат антиоксидантни и антиинфламаторни својства и можат да влијаат на мозокот со намалување на воспалителните процеси, влијание врз невротрансмитерите и подобрување на комуникацијата помеѓу мозочните клетки.

Истражувачите анализирале податоци од Студијата за здравјето на медицинските сестри, долгорочна студија која го следи здравјето на голем број жени. Во анализата биле вклучени повеќе од 44.000 жени за да се процени среќата и приближно 36.700 жени за да се процени оптимизмот.

Со текот на годините, учесниците редовно пополнувале прашалници за исхраната и начинот на живот.

Резултатите покажаа дека жените кои консумирале повеќе храна богата со флавоноиди имале поголема веројатност да одржат чувство на среќа и оптимизам со текот на времето.

Одредени видови овошје особено се издвојуваа: јагоди, боровинки, јаболка, портокали и грејпфрут.

Жените кои често консумирале овие намирници имале од 3 до 8 проценти поголема веројатност да бидат постојано среќни, како и од 10 до 16 проценти поголема веројатност да бидат постојано оптимистични.

Истражувачите, исто така, пронајдоа двонасочна врска: луѓето кои се посреќни и пооптимистични имаат поголема веројатност да одржуваат поздрави навики во исхраната.

Резултатите укажуваат дека редовната консумација на овошје богато со флавоноиди може да придонесе за подобра психолошка благосостојба. Сепак, авторите нагласуваат дека ова е поврзаност, а не директна причина, па затоа се потребни дополнителни истражувања за да се потврдат овие ефекти.

