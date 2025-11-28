Среќна нова со 5% поскапа струја од 1 јануари

0 SHARES Сподели Твитни

Од 1 јануари, цената на електричната енергија за домаќинствата ќе биде повисока за околу 5 проценти, откако Регулаторната комисија за енергетика ги усвои новите пресметки за трошоците во енергетскиот сектор.

Регулаторот нагласува дека ова зголемување е „умерено“ и има за цел да гарантира сигурно снабдување во наредниот период.

Според надлежните институции, корекцијата е резултат на зголемени производствени трошоци, повисоки цени на енергенсите и потребата да се обезбеди стабилност на електроенергетскиот систем.

