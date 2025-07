Српската пејачка Ана Николиќ брутално претепана, лицето било со модринки и исеченици

0 SHARES Сподели Твитни

Српската пејачка Ана Николиќ беше брутално претепана, а фотографија од неа со модринки и исеченици на лицето беше споделена од Pink.rs. Таа се огласи на Инстаграм за да се осврне на инцидентот, но брзо ја избриша објавата.Pink.rs објави видео на кое се гледаат повредите на лицето на Николиќ, меѓу кои имало гребнатини, посекотини, модринки и испакнатини на главата.Тие исто така објавија дека полицијата работи на решавање на случајот и дека сè уште не се познати сите детали од инцидентот. Не е познато кога е снимено видеото, а Николиќ даде изјава на социјалните мрежи по инцидентот. View this post on Instagram A post shared by Pink.rs (@pink.rs)Таа сподели видео на својата приказна на Инстаграм, кое брзо го избриша, на кое стои покрај базенот со својот партнер – композиторот Горан Ратковиќ Ралет.„Еве, Ана беше претепана“, рече Ратковиќ, на што Николиќ одговори: „Не е дека јас не сум ја претепала, понекогаш, мајка ми велеше дека си ја претепал малку, штета е“.Таа набрзо потоа ја избриша објавата, а не е јасно дали открила дека модринките ги добила од партнерот.Николиќ е на музичката сцена веќе 20 години, а во последните години многумина загрижуваше со својот изглед и состојба – имајќи предвид низа чудни појавувања во јавноста кога многумина се сомневаа дека е под дејство на алкохол или дрога.

Пронајдете не на следниве мрежи: