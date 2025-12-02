Српската рафинерија за нафта ја прекина работата

0 SHARES Сподели Твитни

Рафинеријата за нафта во Панчево денес почна да ги суспендира производствените капацитети поради недостаток на сурова нафта за преработка, што е последица на санкциите воведени врз NIS од страна на Министерството за финансии на САД, објави компанијата.

Затворањето на преработувачките капацитети се одвива според принципот што се применува кога станува збор за планирани ремонти и се спроведува во согласност со законите на Република Србија, внатрешните правила на компанијата и најстрогите еколошки стандарди и правилата за безбедност и здравје при работа, соопшти НИС.

Активностите во Рафинеријата за нафта Панчево за време на процесот на затворање на постројката се организирани на таков начин што рафинериските постројки се подготвени да започнат со работа штом ќе се исполнат условите или штом ќе се добијат информации за достапноста на сурова нафта.

За време на затворањето на рафинеријата, вработените ќе бидат ангажирани во задачите што ги извршуваат за време на планираните затворања на постројките.

Повеќе од 13.500 вработени

Во исто време, НИС продолжува да го снабдува српскиот пазар со нафтени производи без прекин, благодарение на претходно обезбедените залихи, се вели во соопштението.

„НИС изразува надеж дека редовното работење на Рафинеријата за нафта Панчево ќе биде обновено што е можно поскоро. Компанијата останува посветена на напорите за зачувување на социјалната стабилност на своите повеќе од 13.500 вработени, како и што е можно поскоро да биде отстранета од листата на SDN на Министерството за финансии на САД или да добие нова посебна лиценца што ќе ѝ овозможи непречено работење, во што има силна поддршка од државните власти на Република Србија“, се додава во соопштението.

