Српската убавица во „голо“ одело го шармираше Холивуд: Тешко е да се тргне погледот настрана

Нина Сеничар синоќа застана рамо до рамо со големите светски ѕвезди на престижните награди DGA во Лос Анџелес.

На црвениот тепих на хотелот Хилтон нашата убавица блесна во модерен, ненаметлив костум во боја на кожа од светки, а во исто време изгледаше многу провокативно и многу елегантно.

Деколтето на убавата Новасаѓанка е во преден план, а оваа комбинација иако не е тесна, одлично ја следи нејзината витка и шармантна фигура.

Таа носеше шминка во земјени тонови и додатоци со изјава обетки, чанта Brunello Cucinelli и сандали со квадратни пети. Ја пушти долгата коса, а не ја симна заносната насмевка додека самоуверено им позираше на насобраните фоторепортери.

На престижниот 76-ти настан DGA ( Стоја на режисери на Америка ) ја придружуваше нејзиниот сопруг, познатиот американски актер Џеј Елис, со кој во 2019 година ја доби ќерката Нора.

Тие се во брак од 2022 година.

