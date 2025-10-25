Српските студенти ќе пешачат од Белград до Нови Сад за годишнината од уривањето на настрешницата

Студентите во блокадата ќе тргнат пеш од Белград до Нови Сад на 30 октомври во спомен и солидарност со жртвите од уривањето на настрешницата, објавија студентите во блокадата на нивната страница на Инстаграм.

Како што додадоа, поради големиот број регистрирани учесници – повеќе од 4.000 студенти и средношколци – организацијата на оваа прошетка претставува голем логистички и безбедносен предизвик.

„Нашиот тим се труди да обезбеди безбедност, сместување и основни услови за секој што ќе пешачи. Затоа, ги молиме сите граѓани кои сакаат да се приклучат на колоната да го сторат тоа самостојно, со обезбеден сопствен сместување и логистика, бидејќи како студенти, за жал, не сме во можност да ја сносиме одговорноста за сè. Во спротивно, ве повикуваме да не се впуштате во овој подвиг“, рекоа студентите.

Им се заблагодарија на сите граѓани кои ги поддржуваат секој ден.

„Ќе ни биде чест ако нè чекате на одредените места за одмор, за да можеме да споделиме прегратка, насмевка и сила за да го продолжиме нашето патување и да ја зачуваме вашата сила за собирот на 1 ноември“, рекоа студентите.

Студентите најавија голем комеморативен собир на 1 ноември за да ја одбележат годишнината од уривањето на крошната на зградата во Нови Сад. Студентите од Државниот универзитет во Нови Пазар веќе тргнаа кон Нови Сад, каде што ќе пешачат вкупно 16 дена за 16-те жртви.