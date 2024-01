СРПСКИ УМОВИ ГО ПОБЕДИЛЕ ПРОФЕСОРОТ ОД БЕРКЛИ! Го решија проблемот за кој зуи регионот и открија: Има САМО ЕДНО решение а тоа е ова!

0 SHARES Сподели Твитни

Српските професори Срѓан Огњановиќ и Жељко Машовиќ ставија крај на математичката задача за која брмчи цела Србија.

Изминативе денови се водеше жестока дебата за задачата по математика. Дискусијата на социјалните мрежи отиде дотаму што во неа се вклучи и математичарот Едвард Френкел , професор од Беркли . Главниот проблем настана кога Србите почнаа да добиваат различни резултати – едни број 4, други број 1 . Едвард Френкел на Твитер коментираше дека задачата била „ нејасна на почетокот “, посочувајќи дека таквата задача не може да биде добар начин за предавање математика.

Математика није баук, али многи не знају основе математике. https://t.co/VEt1uTs0EQ— Ерато (@IvanaErato) January 13, 2024

Сега во емисијата „Уранак1“ на телевизијата К1 гостуваа српските професори Срѓан Огњановиќ и Жељко Машовиќ . Професорот Огњановиќ не крие колку е изненаден од бурата што се појави поради едноставни пресметки . Тој детално објасни како се пресметува и се доаѓа до резултатите. Важно е да се знае приоритетот на операциите, посочи тој .

– Неверојатно, но претпоставувам дека нашите луѓе имаат тенденција да се занимаваат со неважни работи . Навистина е многу едноставно, тоа е задача за второ одделение од основно училиште. Има јасни правила во математиката. Да се ​​спореди со правописот, каде што често се прифаќаат и двете – во математиката нема такво нешто. 2 пати 2 не може да биде 4, тогаш 5. Овде настана конфузијата околу приоритетот на операциите кој е точно дефиниран. Некои можеби заборавиле, некои никогаш не научиле – рече професорот Огњановиќ и објасни:

– Кога зборуваме која е најстарата операција, тоа е парадокс. Постарите операции се множење и делење затоа што имаат приоритет, но постари се собирањето и одземањето затоа што луѓето први ги измислиле. Предност имаат броевите во загради, множењето и делењето, потоа собирањето и одземањето . Но, кога е вака напишано, малку е нејасно што оди прво, а што второ – рече професорот.

Пред да ја коментира задачата, професорот ја спореди со едноставен пример кој гласи: 5 – 3 + 2 = ?

– Никој прво нема да додаде 3 и 2, па да одземе од 5, туку ќе оди по редослед: 5 – 3 е 2, а плус 2 е 4. Наместо минус и плус, ако помножиме и делиме, дилемата веднаш ќе се појави како што да правам прво.. Се прави по ист редослед, операциите одат од лево кон десно – рече професорот и потоа ја објасни фамозната задача.

It is ambiguous. Without the brackets, it is not clear in what order to do division and multiplication in the numerator. If division first (36 divided by 3) followed by multiplication by (8-6), then the numerator is 24, and so the overall result is 4. If multiplication first (3…— Edward Frenkel (@edfrenkel) January 15, 2024

– Прво се пресметуваат заградите, 8 минус 6 е 2. Имаме 36 поделено со 3 пати 2. Сега тие се операции со ист приоритет, делење и множење. Потоа гледате од лево кон десно, 36 поделено со 3 е 12, а 12 помножено со 2 е 24. Конечно, делиме со 6 и резултатот е 4 – објасни професорот Огњановиќ.

Професорот Жељко Машовиќ ги коментираше тврдењата на професорот од Беркли дека задачата може да има два резултати.

– Господинот Огњановиќ убаво објасни се. Знаете како да го направите тоа, дури и кога не го знаете приоритетот на операциите, одите од лево кон десно, тоа е логика . Од која образовна структура потекнува професорот од Беркли? Ако навистина е професор. Ова се третира како тест за интелигенција, а не како едноставна задача . Мислам дека е многу подобро да нема загради, бидејќи треба малку да размислиме. Американскиот принцип на школување не е индивидуализирање на наставата, туку наједноставниот можен начин секој да го разбере – вели професорот Жељко Машовиќ.

Пронајдете не на следниве мрежи: