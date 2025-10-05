ССМ бара одмрзнување на минималната плата, Трендафилов порача веднаш да се зголеми

0 SHARES Сподели Твитни

ССМ бара зголемување на минималната плата.

„Минималната, но и сите останати плати мора веднаш да се зголемат. Еден работник според последните податоци од Народната банка заработува на својот работодавач меѓу 300 и 600 илјади денари. Тој доаѓа на работа, работи за себе, ја заработува платата на директорот, на менаџерскиот тим, заработува за инвестиции, коли, викендици за работодавачот, порача претседателот на Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ), Слободан Трендафилов.

На дебатата на „Текстилијада 9 “ во Штип, Трендафилов рече дека еден работник од близу 400 евра плата не може да го проживее месецот. Според него ниту две минимални плати не можат да ја покријат минималната синдикална кошничка, со што е вклучен алрамот за покачување на минималната плата. Тој посочи дека 500 евра се минималните плати во регионот со што младите не мораат да заминуваат на печалба во Германија, туку повеќе може да заработуваат во Србија, Босна и Херцеговина дури и во Албанија.

„Вредноста на синдикалната минимална кошница, која се пресметува од 2011 година беше основа за носење на Законот за минимална плата. До денеска се органзиирани 22 протести и два штрајка со цел да им се покаже на работодавачите дека минималната плата треба да биде зголемена на најмалку 500 евра со цел да може соодветно да се преживее месецот“, рече Трендафилов.

Што се однесува за потрошувачката кошничка, за која што премиерот Христијан Мицкоски има предлог да има кошнички за неколку групи, Трендафилов одговори дека синдикалната потрошувачка кошничка уште во 2011 година беше основа за носење на Законот за минимална плата и овозможи зголемување на работничките плати, а таа статистичка операција покажува и со колку пари еден работник не може да преживее. Во конкретниот случај, прецизира, 65.000 денари се минимумот за условите кои може да си ги дозволи едно четири члено семејство, а пак 100.000 денари се комотни да се живее исто, како што рече Трендафилов, како што живеат функционерите.

„Намерата на Владата да покаже дека ќе пресметува една, две, три или пет потрошувачки кошнички за различни категории на луѓе иако ние зборуваме како ССМ цело време дека ниту синдикалната минимална кошничка, ниту овие пет на Владата ќе ги прехранат семејствата во Македонија. Петсотини евра минимална е нешто што треба се случи уште вчера, имајќи во предвид дека на секаде во регионот ќе има покачување на најмалку 500, а најмногу 800 евра минимална плата“, изјави Трендафилов.

Прашан зошто е закочен дијалогот за носење на новиот Закон за работни односи, Трендафилов одговори дека овој Закон е закочен веќе седум години.

„Ако седум години е времето ако едно новороденче тргнува во прво одделение на училиште, можеме да кажеме дека не можеме да зборуваме за апсолутно нов Закон. За жал, поради изборите во претходната година и поради изборите оваа година, апсолутно не се дискутира помеѓу за ниту едно прашање поврзано со Законот за работни односи. Меѓутоа, тоа што го видовме како опасност што го применува сегашната Влада, а го започна претходната, е тоа што со брзи измени на штета на работниците се прават дополнување на Законот за работни односи, кои не се во интерес на работниците. Тоа го започна претходната влада ако паметите со можноста „Бехтел и Енка“ работниците да работат и по 12 часа или повеќе од 70 часа неделно, што го нема никаде во светот, а и оваа Влада почна со некои такви измени, чекори без социјален дијалог за Законот за работни односи“, изјави Трендафилов.

Претседателот на ССМ, порача дека по изборите секако треба да се разговара за нов Закон за работни односи или било какви измени и дополнувања на сегашниот, но забележа дека мора да има и дијалог меѓу власта и синдикатите, односно работниците.

