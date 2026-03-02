ССМ ја напушти седницата на ЕСС

0 SHARES Сподели Твитни

Сојузот на синдикати на Македонија ја напушти седницата на Економско-социјалниот совет бидејќи, како што изјави претседателот Слободан Трендафилов, бил направен обид за уутврдување на усогласувањето на минималната плата за околу 1.600 денари.

– Жално е што Владата, работодавачите и другите синдикати се на ист став – минималната плата само законски да се усогласи,рече Трендафилов, откако ССМ ја напушти седницата.

Синдикалната борба за зголемување на минималната плата и на сите останати плати, како што најави, ќе продолжи на улица со организирање на протести.

