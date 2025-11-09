Стагнацијата продолжува додека новата германска влада се бори да го поттикне растот

0 SHARES Сподели Твитни

Германската бизнис заедница сè уште не чувствува оптимизам и покрај новата влада, бидејќи економијата продолжува да стагнира, и иако владата наводно ги идентификувала проблемите, сè уште не го постигнала потребното влијание, покажа неодамнешно истражување.

Германската индустриска и трговска комора (ДИХK) го објави своето истражување за бизнисот за есен 2025 година во четврток, кое ги одразува очекувањата на околу 23.000 фирми од сите сектори и региони.

Хелена Мелников, извршен директор на ДИХK, рече дека ситуацијата не се подобрила во текот на летото, туку „расположението повторно малку се влошило“.

Канцеларот Фридрих Мерц ѝ вети на бизнис заедницата дека економијата ќе почне да се опоравува до летото.

Мелников изјави дека недостасува моментумот потребен за вистинско закрепнување на германската економија, а ДИХK проценува стагнација на германскиот бруто домашен производ (БДП) оваа година, а раст од само 0,7 проценти во 2026 година.

Таа забележа дека структурните проблеми продолжуваат да бидат голема пречка за компаниите, додека зголемувањето на придонесите за социјално осигурување и неодамнешното зголемување на минималната плата значително влијаеле на ситуацијата, особено во трудово-интензивните сектори како што се сместувањето и рестораните.

Таа рече дека корпоративните инвестиции се сè уште 10 проценти под нивоата пред пандемијата, иако поминаа пет години од почетокот на пандемијата на коронавирусот, повикувајќи ја владата да ги контролира трошоците како што е социјалното осигурување, значително да ја намали бирократијата и да го спроведе ветеното намалување на данокот на електрична енергија, не само за индустријата, туку и за сите бизниси.

ДИХK проценува пад на извозот од 1 процент оваа година поради американските тарифи, што доаѓа по падот од 2,1 процент минатата година, додека следната година се очекува да донесе мал пораст од 0,5 проценти. Индексот на доверба на ДИХK, кој ја мери моменталната економска состојба и деловните очекувања на компаниите учеснички, се намали за 1 поен на 93,8.

Од 23.000 анкетирани фирми, 15 проценти очекуваат економската состојба да се подобри во следните 12 месеци, додека 27 проценти мислат дека ќе се влоши.

Околу 22 проценти од испитаните фирми планираат да ги зголемат инвестициите, а 31 процент планираат да ги намалат, додека само 11 проценти планираат да ја зголемат својата работна сила.

Вкупно 24 проценти размислуваат за отпуштања, а 56 проценти од компаниите ги сметаат трошоците за работна сила како еден од нивните најголеми деловни ризици.

Во меѓувреме, германската економија се намали за 0,2 проценти во вториот квартал по растот од 0,3 проценти во првиот квартал, избегнувајќи рецесија и забележувајќи стагнација во третиот квартал. Високите трошоци за енергија, слабите глобални нарачки и високите американски царини се најитните проблеми против растот.

Германија страда од недостиг на чипови, што предизвикува запирање на производството во автомобилската индустрија и напредок на Кина во производството, бидејќи земјата повеќе нема потреба од Германија за производите што некогаш ги купуваше наместо да ги произведува.

Германската влада вети дека ќе ја извлече економијата од стагнација со нагло зголемување на трошоците за инфраструктура и одбраната, но ефектите од мерките ќе бидат видливи подоцна од очекуваното.

Германија ја ревидираше својата прогноза за раст за 2025 година од 0 проценти на 0,2 проценти на 8 октомври, додека проценува дека економијата ќе се опорави со раст од 1,3 проценти во 2026 година и 1,4 проценти во 2027 година, предводен од јавната потрошувачка.

