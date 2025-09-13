Стаклото ќе биде БЛЕСКАВО со недели: Измијте ја туш кабината НА ОВОЈ НАЧИН и дамките од тврда вода ќе исчезнат

0 SHARES Сподели Твитни

Туш кабината ќе блесне

Речиси и да нема човек кој не се нервира со бришење и полирање на стаклото од туш кабината после секое туѓирање. Капките што течат по стаклото често оставаат дамки и бигор, а потоа целата бања изгледа валкано и неуредно.

За да спречите појава на дамки на стаклото за туширање, се што треба да направите е да следите испробан трик за чистење кој дава долготрајни резултати.

Кога ќе го миете внатрешното стакло на туш кабината, ставете малку бебешко масло на мека памучна крпа, а потоа енергично истријте го стаклото од подот до врвот.

Маслото ќе се залепи за стаклото и ќе создаде тенок заштитен слој, па дамките од тврда вода нема да се појавуваат долго време.

