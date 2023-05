Старец фрла кученца во ендек, момчињата ги спасуваат – шокантно видео што го потресе целиот Балкан

⚠️ Prizor koji je izazvao bijes i bujicu psovki! U ovom slučaju, moramo reći psovke su itekako opravdane! ⚠️ Eto za kraj ove burne sedmice, nakon svih problema koji su nas zadesili, napokon prestane kiša, sunce nas obasja i onda svi oni odvratni, mučki zlikovci izmigolje iz svojih jazbina da počine neko zlodjelo daleko od očiju javnosti!Tako je jedan, ne znamo ni kako bismo ga nazvali jer ljudskosti ni ljudskih osobina evidentno nema, pa ga ne možemo nazvati čovjekom, odlučio da zaveže dva šteneta u čvrstunajlonsku vreću i da ih baci par stotina metara udaljeno od našeg prihvatilišta, kraj puta, u jarak, bez truna vazduha, a sunce upeklo.Na svu sreću, David Hajnešević, Denis Topčagić i Boris Grujić su išli u gljive i ugledali prizor i suprostavili se tom starcu. On im je rekao da ih "nosi kumu". Oni su ga iz bijesa uz psovke i kuđenje otjerali.To je naša realnost! To je naša svakodnevnica! Štenci u vreći, psi izbačeni iz auta u pokretu, psi na magistralnom putu izbačeni na putu do nas itd. I onda nas pitaju otkud nam toliki psi? Otud gdje se ne primjenjuje zakon, gdje ovakva zlodjela prolaze nekažnjeno, gdje se Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja ne primjenjuje. A mi, mi ne možemo okrenuti glabu i reći – ne možemo primiti pse i izmišljamo načine i improvizujemo mjesta gdje da ih smjestimo dok ne budu mogli stalno smjestiti.Pomozite nam da budemo spas za sva ova divna bića o koja se ljudi svakodnevno ogrješuju: lome im srca, ulijevaju strah i nepovjerenje, povrijeđuju ih i izlažu opasnosti. Da bismo uspjeli u tome, moramo sanirati štetu koju je poplava nanijela da bismo mogli pomovo da koristimo naše boksove i da obezbjedimo optimalne uslove za život. Pomozite nam, ako imate nešto od materijala, znate majstorisati, poznajete nekog ko bi nam pomogao oko nabavke šljunka, betona, lima i građe – kontaktirajte ih, spojite nas sa njima. Pomozite da se vratimo u normalno stanje! Pomozite nam da psi ne idpaštaju zbog ljudskih grešaka! DIJELITEDIJELITEDIJELITE, možda se upravo među vašim prijateljima nalazi neko ko bi mogao da pomogne!_________________Udruženje SPASTRN: 5620078162259249 (NLB banka) ili devizni račun:IBAN: BA395620078162263323SWIFT BIC: RAZBBA22 (NLB banka)paypal: udruzenjespas.prijedor@gmail.com