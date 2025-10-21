Старлинк во пламен, групата Вест не простува! Харков гори, жесток напад врз Херсон!

0 SHARES Сподели Твитни

1336-ти ден од војната меѓу Русија и Украина.Групата „Запад“ уништи 48 пунктови за беспилотни летала, но исто така…Руската група „Запад“ уништи 48 командни точки за беспилотни летала на украинската армија во текот на изминатите 24 часа, објави шефот на прес-центарот на групата, Иван Бигма.– Откриени и уништени се 48 контролни точки за дронови… и два терминали за сателитска врска „Старлинк“ – рече Бигма.Тој додаде дека системите за воздушна одбрана собориле три наведувани ракети, 60 беспилотни летала од типот авиони и 53 тешки борбени квадрокоптери R18. Покрај тоа, уништени се еден украински тенк Т-72 и три оклопни возила, вклучувајќи еден оклопен транспортер M113.Длабоката држава: Русите напредуваатРуската армија напредуваше во областите Малиновка и Полтавка на исток од Запорошката област, како и Калиновскаја на југоисток од Дњепропетровската област, објави „Дип Стејт“.Напад врз Харков со наведувани бомби!Русија го нападна Харков со наведувани воздушни бомби, соопшти градоначалникот Игор Терехов. Девет лица се повредени, вклучувајќи жена која е во сериозна состојба.Најмалку 15 приватни куќи беа оштетени. Индустриските и немисалџанските квартови на градот беа под оган.Три лица повредени во рускиот напад врз ХерсонТри лица се повредени во напад со руски дрон во текот на ноќта врз Херсон во јужна Украина, соопштија локалните власти.Во објава на Телеграм, локалните власти изјавија дека повредените лица се хоспитализирани, објави Укринформ.Најмалку 15 куќи се оштетени во нападот, а избувна и пожар.Руската воздушна одбрана собори 55 украински дронови во текот на ноќта Руските воздушно-одбранбени сили соборија 55 украински беспилотни летала над руските региони во текот на ноќта, соопшти утрово руското Министерство за одбрана.Во соопштението се прецизира дека над Ростовската област се соборени 34 беспилотни летала, над Црното Море седум и над Воронежската област шест.Се истакнува дека над Липецката област и Краснодарската област се соборени по три украински беспилотни летала, а над Крим се соборени два, објави РИА Новости.

Пронајдете не на следниве мрежи: