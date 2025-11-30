Стармер и Руте: Напорите за мирно завршување на конфликтот во Украина значително се интензивираа во последните денови

Британскиот премиер Кир Стармер и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте изјавија дека напорите за мирно завршување на конфликтот во Украина значително се интензивирале во последните денови.

Како што соопшти Даунинг стрит, двајцата официјални претставници денеска телефонски разговарале за тековните дипломатски иницијативи и чекорите што се преземаат во рамките на таканаречената „коалиција на подготвените“.

„Мировните преговори добиваат на интензитет во последните денови, но фокусот мора да остане на постигнување праведен и траен мир за Украина“, соопшти канцеларијата на британскиот премиер.

Во разговорот посебно е истакната блиската координација што оваа група ја спроведува со НАТО во подготовката за потенцијален прекин на непријателствата.

Во исто време, Москва укажува на сопствен канал на контакти. Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, потсети на 28 ноември дека Русија за украинското решение разговара исклучиво со Соединетите Американски Држави. Вашингтон претходно понуди план од 28 точки, што предизвика незадоволство во Киев и меѓу европските партнери на Украина, бидејќи тие се обидоа значително да го променат.

Дипломатските активности продолжија на 23 ноември во Женева, каде што делегациите на САД и Украина разговараа за мировната рамка. Според наводите на РБЦ-Украина, учесниците се согласиле за повеќето точки од американскиот предлог, додека неколку клучни прашања биле оставени за директни разговори меѓу претседателот на САД, Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски, чиј датум сè уште не е одреден.

Трамп подоцна објави дека бројот на точки во планот е намален од 28 на 22. Се очекува дека следните дипломатски чекори ќе дадат појасна слика за перспективите за завршување на конфликтот и за тоа што би можел да подразбира „праведниот и траен мир“ за кој зборуваат западните претставници.