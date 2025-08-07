Стар трик стана хит меѓу модерните домаќинки: Ќесичка од овој прав ги чисти изгорените тави како на шега!

0 SHARES Сподели Твитни

Изгорена тава понекогаш е неизбежна.

Ако храната се залепи за неа, еве еден трик како да ја исчистите.

Според современите совети, вински камен (исто така позната како винска киселина во прав) може брзо да помогне во отстранувањето на изгорени тави – без мака со триење и стружење.

Посипете го прашокот на дното на тавата, додадете топла вода и оставете го да отстои околу 60 минути. Потоа нежно исчистете ја и исплакнете ја површината.

Ова првенствено има смисла затоа што топлата вода во комбинација со кисела состојка ги раствора остатоците од храна, како што се карамелизираните шеќери.

Винскиот камен содржи киселина која ги омекнува изгорените масни наслаги без абразивен механички напор.

За умерени изгорени слоеви, третманот со една кесичка обично целосно ја отстранува нечистотијата.

За тврдокорни наслаги, се препорачува да се повтори постапката или да се додаде блага абразивна четка по натопувањето.

Како правилно да го користите овој трик – чекор по чекор

Посипете го прашокот: Распоредете едно кесиче на дното на изгорена тава (од не’рѓосувачки челик или емајлирана тава).

Додадете топла вода: Налејте доволно вода за да ја покриете намастената површина, оставете да отстои 45–60 минути.

Исплакнете и нежно истријте: Откако ќе отстои, користете мека четка или сунѓер за да ги отстраните остатоците и исплакнете со вода.

Прашокот за пециво главно се користи за правење десерти и може да се најде во специјализирани продавници за здрава храна или подобро опремени хипермаркети.

