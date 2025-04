Стевчо Јакимовски осуден на 3,5 години затвор

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски е прогласен за виновен и осуден на единствена казна затвор во траење од 3 години и 6 месеци, одлучи денеска Основниот кривичен суд во Скопје.

Судот утврди дека Јакимовски без дозвола изградил административен објект на Локалната самоуправа на улица Радика бр. 9, Барака 1 и 2, и за тоа дело му изрече затворска казна од една година. Иако предвидената казна за ова дело изнесува од 3 до 8 години затвор, судот ја намали казната земајќи ја предвид намената на објектот и досегашната пракса.

Заедно со него, виновен е прогласен и уште еден обвинет, поранешен општински службеник, кој доби условна казна затвор од 2 години. Таа нема да се изврши доколку во рок од пет години не стори ново кривично дело.

Според обвинителниот акт, Јакимовски го извршил делото бесправно градење како градоначалник, во име на Општина Карпош, без соодветно одобрение, при што поднел барање за легализација дури по истекот на крајниот рок за такви постапки во 2011 година.

