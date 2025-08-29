Стејт департментот одобри продажба на оружје на Украина во вредност од 825 милиони долари

Американскиот Стејт департмент одобри можна продажба на воена опрема на Украина во вредност од околу 825 милиони долари, а потребното овластување за оваа одлука е доставено до Конгресот на САД преку Агенцијата за соработка во одбраната и безбедноста (DSCA).

Украинската влада побара купување до 3.350 ракети ERAM (муниција за напад со проширен дострел) со проширен дострел и ист број вградени GPS/INS системи (Вградени GPS/Инерцијални навигациски системи) со SAASM (Модул за селективна достапност против лажирање), Y-код или M-код, се вели во соопштението на агенцијата, која е дел од Министерството за одбрана на САД.

Дополнително, предложениот пакет вклучува контејнери за ракети, лансери, резервни и резервни делови, потрошен материјал, опрема за поправка, софтвер за оружје, хардвер и софтвер за планирање мисии, како и обука на персонал, логистичка поддршка и инженерски услуги.

Американските претставници велат дека продажбата ќе ги зајакне безбедносните капацитети на Украина и ќе придонесе за нејзината способност да одговори на сегашните и идните закани, како и да спроведува мисии за самоодбрана и регионална стабилност. Во соопштението се вели дека Украина ќе користи странски средства обезбедени од Данска, Холандија и Норвешка, како и средства од програмата за воена помош на САД. „Продажбата нема да ја промени фундаменталната воена рамнотежа во регионот“, соопшти DSCA.

Во моментов не е предложен договор за компензација, а секој таков договор ќе биде дел од преговорите меѓу купувачот и изведувачот, се вели во соопштението, објави Танјуг.