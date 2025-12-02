0 SHARES Сподели Твитни

Прославата на Денот на благодарноста, која обично трае цел викенд, заврши во Америка, а претседателот Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија се вратија од Флорида, каде што го прославија празникот.

Двојката слета на тревникот на Белата куќа, и иако штотуку пристигна од патување, првата дама Меланија Трамп изгледаше како вообичаено елегантно.

За оваа пригода, таа одбра маслинесто зелен капут со струк, многу темен модел со воен призвук, вистински класик кога станува збор за есенски и зимски стил.

Станува збор за двојно ражен со златни копчиња, а првата дама на Америка го комбинираше со кафеави чизми изработени од четкана кожа, со црвен долен дел од ѓонот, карактеристичен за нејзината луксузна обувка.

Ова софистицирано издание на г-ѓа Трамп совршено се вклопува со нејзиниот стил од изминатите години, кога најчесто избираше јакни, палта и палта со струк, а многу често и во маслинести нијанси на кафеава и зелена боја.

Во комбинација со кафеави чизми и кафеава ролка, нејзиното маслинесто зелено палто создаде речиси мохроматски изглед, па стилизирањето е ненаметливо, но сепак многу ефективно.

Иако слетаа навечер, Меланија носеше очила за сонце и го комплетираше својот стил со коса соборена во нежни бранови.

The post Стилот на Меланија е сè што ви треба: Нејзиното палто не може да излезе од мода, а вака изгледа најдобро (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: