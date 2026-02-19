Стоеја како заковани и молчешкум гледаа во лавината што доаѓаше кон нив: По неколку секунди, се појави паника

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на изминатата недела, Алпите беа погодени од обилни снежни врнежи , кои предизвикаа бројни лавини. Во долината Вал Вени во Италија, веднаш на швајцарската граница, една од лавините се случила директно над скијачкиот центар. Облак од снег се спуштил во долината, покривајќи ги скијачите што чекале жичарница

Вал Вени е странична долина во близина на Мон Блан, каде што нивото на опасност од лавини е на ниво четири во изминатата недела поради големата количина на новонастанат снег и брзото натрупување на слаби снежни слоеви.

Лавината се случила и над жичарницата Зерота во скијачкиот центар Курмајор, а лавината била снимена со камера од еден од скијачите.

Снежната маса прво се движеше со голема брзина од врвот на планината кон долината и жичарницата. Додека скијачите на почетокот само молчеливо ги набљудуваа настаните, набрзо стравот ги совлада, бидејќи стана јасно дека нема да можат да избегаат од снежниот облак. Следеа вресоци и паника.

За само неколку секунди, облак од снег ги покри скијачите, видливоста стана речиси нула, а парчиња снег летаа низ воздухот.

Во алпскиот регион на Италија, Швајцарија, Франција и Австрија деновиве предупредуваат дека условите надвор од организираните скијачки патеки се опасни, а самата патека на лавината е непредвидлива. Таа може да стигне и до добро одржувани делови од патеките, предупредуваат властите.

Само два дена претходно, три лица загинаа во лавина пред скијачкиот центар во Курмајор.

