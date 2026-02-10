„Стоматологот да не толкува право“: Филков му врати на Сали – „Нема правосуден на албански, Уставот е јасен!“

Министерот за правда Игор Филков упати остра реакција до вицепремиерот Беким Сали, по неговата изјава за барањето на студентите за полагање на правосуден испит на албански јазик. Филков децидно порача дека времето на политички толкувања на законите е завршено и дека државата не функционира според „професионалниот рефлекс на еден стоматолог“, туку според Уставот.

„Заврши времето на дневнополитички толкувања“ Во својата реакција, Филков нагласи дека оваа Влада нема намера да ја продолжи практиката на правен релативизам што, според него, била карактеристика на претходната власт на СДСМ и ДУИ, објави 4news.mk

„Времето кога Уставот и законите се толкуваа според дневнополитички потреби… заврши со заминувањето на СДСМ–ДУИ од власт. Оваа Влада нема намера да ја продолжи праксата на правен релативизам“, вели Филков.

Зошто не може правосуден на албански?

Министерот ги изнесе правните аргументи зошто барањето на студентите не може да биде прифатено во моментов:

Службен јазик: Според Уставот, македонскиот јазик е примарен службен јазик и сите постапки и акти во правосудството се водат на македонски.

Законски услов: Законот за правосуден испит не предвидува полагање на друг јазик. Познавањето на македонскиот јазик е законски услов за влез во судството, обвинителството и адвокатурата.

Венецијанска комисија: Филков потсети дека Венецијанската комисија препорача ревидирање на Законот за јазиците токму во делот на судските постапки поради нејаснотии и неспроведливост.

Директна порака до Сали: „Уставот не е тема за ТВ емисии“

Филков упати и лична порака до колегата од Владата, повикувајќи го да не прави политички притисок.

„Го разбирам вицепремиерот Беким Сали како стоматолог, и како политичар кој допрва ја запознава материјата… Но, државата не функционира по принцип на лична проценка“, напиша Филков.

Тој заклучи со предупредување:

„Уставот не е тема за телевизиски емисии… Се друго е притисок. И тоа нема да помине“.