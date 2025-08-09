Стоматолошкиот факултет и здруженија со поддршка за одлуката на Министерството за здравство

Повеќе стоматолошки институции преку соопштение соцелосна поддршка ја поздравуваат одлуката на Министерот за здравство која се однесува на Стоматолошката комора на Македонија.

– Цениме дека оваа одлука ќе придонесе за надминување на повеќе годишните проблеми и недостатоци во функционирањето на комората и ќе биде во насока на унапредување на стоматолошката дејност, се вели во соопштението.

Поддршка од :

– Стоматолошки факултет Скопје

– Стоматолошки факултет Тетово

– Македонско стоматолошко друштво – МСД

– Здружение стоматолошко друштво на Албанците Тетово – СДА

– Здружение на приватни здравствени стоматолошки установи и приватни доктори по дентална медицина – ЗПЗСУ ПДДМ