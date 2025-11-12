Стопирана е исплата на 400.000 евра за 15 корисници на ИПАРД

Стопирана е исплатата на 400 илјади евра за 15 корисници на ИПАРД, поради скандалот со Платежната агенција, потврдува Министерството за финансии за порталот „Зелена берза“.

Од Министерството за финансии потврдиле и дека одлуката за времен прекин на исплата на средствата од ИПА/ ИПАРД програмата значи дека во овој момент Платежната агенција не смее да презема финансиски импликации односно „не смее да се склучуваат нови договори и да се вршат исплати за веќе склучени договори.“

Од Министерството велат дека во тек се дополнителни проверки во процесите на работа на Платежната агенција со цел да се утврди регуларноста на истите и да се добие увереност дека може да се продолжи со исплата на договорите, а тоа би значело и повлекување на времената одлука за прекин на исплатата на плаќања од страна на Националните структури.