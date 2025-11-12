Стопирана е исплата на 400.000 евра за 15 корисници на ИПАРД

Стопирана е исплатата на 400 илјади евра за 15 корисници на ИПАРД, поради скандалот со Платежната агенција, потврдува Министерството за финансии за порталот „Зелена берза“.
Од Министерството за финансии потврдиле и дека одлуката за времен прекин на исплата на средствата од ИПА/ ИПАРД програмата значи дека во овој момент Платежната агенција не смее да презема финансиски импликации односно „не смее да се склучуваат нови договори и да се вршат исплати за веќе склучени договори.“
Од Министерството велат дека во тек се дополнителни проверки во процесите на работа на Платежната агенција со цел да се утврди регуларноста на истите и да се добие увереност дека може да се продолжи со исплата на договорите, а тоа би значело и повлекување на времената одлука за прекин на исплатата на плаќања од страна на Националните структури.
-Сите барања за исплата со рок за исплата до 31.12.2025 година се исплатени, освен 15 корисници за кои треба да се исплатат околу 400.000 евра, кои се одобрени од страна на Агенцијата, но поради новонастаната ситуација истите не се доставени до МФ на исплата. Во рамките на АФПЗРР процесите на работа продолжуваат односно се обработуваат пристигнатите апликации и барања за плаќања, а истите ќе бидат процесирани при повлекување на суспензијата – пишува во одговорот од МФ за „Зелена берза“.