„Стоп за Вардариште“ протестираат жителите

Граѓанската иницијатива „Стоп за Вардариште“, утрово во 07:30 часот, одржа протест кај мостот „Близнаци“ што ги поврзува општините Аеродром и Гази Баба.„Го преземаме овој чекор поради глувите уши на властите за нашите барања и зголеменото труење на ова население“, се вели во најавата на иницијативата „Стоп за вардариште“, која во последните денови организираше протести на истото место.Тие бараат решенија за проблемот со дивите депонии, санација на депонијата во Вардариште, соодветен метод за отстранување на отпадот и модернизација на депонијата во Дрисла.

