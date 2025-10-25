Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека рускиот претседател Владимир Путин е пред крај со ресурсите за да ја продолжи војната против Украина и дека е време да се зголеми притисокот врз Русија за да се постигне праведен мир.

Руте верува дека ситуацијата на контактната линија јасно ја покажува неефикасноста на руската стратегија и огромната цена што Москва ја плаќа за незначителен напредок на терен.

„Во Украина, Путин добива многу малку нова територија на бојното поле, а каде што има маргинални добивки, тие доаѓаат со огромна цена. Стотици илјади Руси умираат поради лудата агресија на Путин. Украина продолжува храбро да се брани, нашата поддршка им помага. Вистината е дека на Путин му снемуваат пари, војници и идеи“, рече Руте.

Тој нагласи дека токму сега е моментот да се зголеми притисокот врз Русија.

Во овој контекст, ги поздрави неодамнешните најави од европските сојузници и Канада за обезбедување дополнителна воена помош за Украина, како и одобрувањето на 19-тиот пакет санкции.