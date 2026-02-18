Стојаноска: Парите за минималецот се кај Филипче на Водно, во Струмица и во Дубаи

Дафина Стојановска, пратеничка од ВМРО ДПМНЕ на својот фејсбук профил остро се обрати до СДСМ.Како СДСМ може да обезбедат пари за минимална плата? Да го вратат она што го испокрадоа во време на нивното 7 годишно владеење, напиша во објава на социјалните мрежи Стојаноска.

„Ако ова не го сторат самите, тогаш многу скоро низ судски процеси ќе враќаат сѐ што испокрадоа, заедно со казни затвор за истото.

А, ако случајно во Буџетот ги најдат парите за кои зборуваат, тогаш веднаш ќе ги пренамениме за хуманитарни цели.

Инаку, парите за минималецот може веднаш да се најдат – дел на Водно (кај хациендите на Филипче), дел во Дубаи и дел во Струмица (по масите на хотел “Парк”)“, истакна Стојаноска.