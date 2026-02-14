Сто илјади руски војници на една оска: Дали се подготвува најголемиот државен удар од почетокот на војната во Украина?

0 SHARES Сподели Твитни

Во последните денови се зборуваше многу за големо руско зголемување на силите. Поточно, се споменува бројката од 100.000 војници. Интересно е што сè поголем број извори од двете страни пишуваат за ова, особено руските и украинските воени блогови.

Прашањето на кое нема јасен одговор е дали овие сили, доколку навистина се подготвуваат, ќе бидат лансирани одеднаш, со цел да се зададе доволно силен удар што – како што се претпоставува – би ја „тресел преговарачката маса“ (би ја принудил Украина да направи отстапки), или дали станува збор за нови сили кои би имале за цел да го продолжат сегашниот руски план, но во позасилена верзија.

Според денешните извештаи во регионалните и украинските медиуми, Москва наводно со месеци создава стратешки резерви за нова голема офанзива што се очекува да ја одбележи пролетта и летото 2026 година. Проценките сугерираат дека руската команда би можела да концентрира повеќе од сто илјади војници за главниот удар. Главен извор на овие бројки е украинската аналитичка група DeepState UA, чии коосновачи Роман Похорили и Руслан Микула го опишаа концептот на операцијата во многу детали на безбедносен форум во Киев. Според нивното толкување, Русија ги пополнува стратешките резерви од средината на 2025 година со цел да се обиде да ги уништи украинските копнени сили во една кампања и да му наметне свои мировни услови на Киев до крајот на летото.

Според оваа слика, главниот удар треба да се случи на север од Донбас , кон градовите Славјанск и Краматорск, како дел од поширока борба за контрола на регионот Донецк . Планот што ДипСтејт му го припишува на рускиот штаб е да се повлече најголемиот дел од украинските копнени сили таму, да се вклучат во голема, исцрпувачка битка и да им се нанесат максимални загуби. После тоа, на почетокот на летото, се планира поддржувачка офанзива на југ, кон Запорожје и градот Орихив, со цел дополнително да се протегаат украинските линии и да се намали притисокот на источниот фронт. Микула проценува дека за главниот удар, Москва би можела да концентрира повеќе од сто илјади војници, додека дополнителни сили кои веќе спроведуваат офанзивни операции околу Покровск и подалеку на југ би дејствувале на споредни рути.

Загрижувачките податоци на „ДипСтејт“

Ова е веќе очигледно на мапата на фронтот. Податоците од DeepState објавени од агенцијата Интерфакс Украина покажуваат дека руските сили напредуваат во насока на Покровское и во секторот Славјанск во последните денови, но со брзина од неколку квадратни километри дневно, додека Украинците истовремено ја враќаат територијата околу Купјанск. Порталот UA.NEWS забележува дека кон средината на јануари темпото на руските освојувања падна на најниско ниво за речиси една година, со нешто повеќе од триесет квадратни километри новозаземена територија неделно, и покрај многу интензивните напади во областа Покровское и помеѓу Сиверск и Костјантинивка. Оваа слика сугерира дека нападите веќе се спроведуваат во зоната што аналитичките текстови ја дефинираат како идно главно бојно поле, но не во форма на голем, единствен пробив, туку во форма на постојано поткопување на украинската одбрана преку мали, но скапи поместувања на линијата.

Бројката од сто илјади војници не се појавува од никаде. Уште кон крајот на јануари, украинските и западните извори веќе зборуваа за приближно 80 илјади руски војници концентрирани на рутите кон Славјанск и Краматорск, со продолжена мобилизација во окупираните делови на Донбас и Луганск. Во исто време, во позадина се одвива поширока реформа на руската машинерија за мобилизација. Според анализата на ТВ каналот „Еспресо“, Москва воведе практично целогодишен систем за регрутирање од 2026 година, заменувајќи ги претходните пролетни и есенски рокови, со проценки дека ова ќе обезбеди најмалку половина милион регрути годишно, со дополнителни приближно триста илјади војници по договор, како и користење на резерви, странски борци и регрутирани мигранти. Вкупниот потенцијал, според оваа пресметка, надминува еден милион нови луѓе за една година, што објаснува како можат да се надополнат постојните единици и истовремено да се изградат посебни стратешки резерви за офанзивни операции.

Сепак, можноста за собирање голем број луѓе на хартија не значи автоматски создавање ударна група што ќе постигне одлучувачки успех на терен.

Беспилотните летала, според некои воени проценки, предизвикуваат дури 70 до 80 проценти од жртвите на двете страни. Ова сè повеќе создава слика за војна во која секоја концентрација на персонал и опрема е под постојана закана од прецизни напади.

Во овој контекст, дискусиите на проруските блогови и Телеграм каналите откриваат уште еден аспект од приказната за претстојната офанзива. Објавите ги цитираат руските воени Телеграм канали кои ја опишуваат офанзивата кон Славјанск и Краматорск како дел од поширока стратегија за исцрпување на украинската армија во неколку одделни сектори. Некои коментатори тврдат дека целта можеби не е брза окупација на големите градови, туку да се изврши притисок врз Киев да премести единици од север и југ кон Донбас, што би отворило можности на други делови од фронтот.

Интересно е што истиот провоен екосистем сè повеќе објавува критики кон руското Министерство за одбрана.

Ако се соберат сите овие елементи, се добива релативно конзистентна приказна. Русија, преку законодавство и мобилизација, создаде капацитет да вклучи стотици илјади нови луѓе во својот воен систем до 2026 година, вклучувајќи регрути, војници по договор, резервисти, странски борци и мобилизирани жители на окупираните територии. Во исто време, знаци на концентрација на сили и интензивни борби се видливи на теренот на оската Сиверск-Костјантинивка-Покровск, како и кон Славјанск и Краматорск, додека на јужното крило, по руските успеси околу Хуљајпол, офанзивата привремено забавува. Руските блогови секако го зајакнуваат наративот за голема идна офанзива, но меѓу редовите откриваат дека резервистите веќе се трошат за да се одржи притисокот од постојан напредок.

Огромни загуби од двете страни

Од перспектива на Украина, најопасниот дел од оваа приказна не е само присуството на сто илјади војници, туку и можноста Москва истовремено да спроведе повеќе операции што би ја исцрпиле одбраната на клучните раскрсници во Донбас и на јужниот коридор до Азовското Море. Во исто време, податоците за руските загуби и изјавите на Сирски сугерираат дека на руската страна ѝ е сè потешко да се справи со сопствените жртви. Секако, ова е многу едностран коментар, бидејќи Сирски не кажува ништо за украинските загуби. Сепак, самиот факт дека обете страни користат слични тактики – особено зголемената зависност од беспилотни летала – сугерира дека загубите се огромни од обете страни.

Тврдењето дека Русија мобилизира 100.000 луѓе за нова офанзива е веројатно квантитативно точно, но квалитетот на тие сили, нивната опрема, нивниот морал и способноста на командата да ги води во координиран напад остануваат отворени прашања. Офанзивата објавена денес веројатно повеќе ќе личи на засилена верзија на сегашната војна на исцрпување отколку на блицкригот што го сугерираат бомбастичните наслови.

The post Сто илјади руски војници на една оска: Дали се подготвува најголемиот државен удар од почетокот на војната во Украина? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: